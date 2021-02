Si Tuchel clasifica a Champions al Chelsea, renovará automáticamente

Tuchel tiene dos intentos para ganarse la renovación automática con el Chelsea. 'Daily Mail' desvela que, en su contrato, mora una cláusula por la que, si logra que los 'blues' queden entre los cuatro primeros, este se ampliará por otro año más sin que tenga siquiera que negociar.

Esto le da un toque picante a su vinculación, que es de 18 meses, o, lo que es lo mismo, un año y medio. Al ocupar lo que queda de la presente temporada y la que viene, el técnico alemán puede asentarse en Londres al primer intento o hacerlo en 2022, cuando vivirá un curso en el que habrá estado al mando desde el principio.

Todo esto, si no es despedido antes, aunque supondría una gran decepción. Él mismo, en una de sus últimas ruedas de prensa, contempló esta posibilidad para quitarle hierro a que no estampara su firma por más campañas. "¿Qué cambia eso, qué cambia que me ofrezcan cuatro años y medio? Podrían despedirme de todas formas", dijo.

De momento, es pronto para concluir si Tuchel va por buen camino para clasificar al Chelsea a la Champions League. Lleva un empate en su debut y una victoria en casa ante el Burnley. En esta última, el equipo exhibió buen juego, dominio y ritmo de calidad.