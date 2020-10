Zlatan Ibrahimovic fue la estrella en el 'derbi della Madonnina' que se llevó el Milan ante el Inter de Milán. Y el futbolista sueco respondió en redes sociales al reto de Lukaku.

Meses atrás, el futbolista belga se autoproclamó "rey de Milán". Ahora, tras ganar el derbi en el Giuseppe Meazza, el sueco aseguró: "Milán nunca ha tenido un rey, ellos han tenido un Dios", en referencia a sí mismo.

Pero el delantero del Milan dejó más perlas en declaraciones a 'Sky Sport'. Es consciente del gran nivel al que se encuentra a sus 39 años pero lamentó no haberlo hecho antes.

"Me siento más completo, tengo más experiencia. Cuando eres joven todavía estás creciendo. Pasas un momento en el que estás aprendiendo cosas, jugando, tienes momentos y situaciones que se repiten. Ahora me siento completo. Si tuviera la condición que tenía con 20-30 años, nadie me detendría. Pero de todos modos, ni siquiera ahora me detienen", aseguró Ibrahimovic.

Pese a ser líder de la Serie A, Ibra no quiso lanzar campanas al vuelo. "Sí, existe la posibilidad de ganar el 'Scudetto'. Quien cree en ella puede hacer todo . Estamos trabajando para lograrlo, luego veamos qué pasa. Todavía es largo", explicó.

Ibra llegó al partido tras pasar el COVID-19, del que aseguró que solo perdió "un poco el gusto". "Me froto cada tres días para ver el resultado, dije 'puedo saltarme los partidos que me he perdido pero no el derbi, juego el derbi aunque sea los resultados no están listos, nadie me detiene", sentenció Ibra.