"Si vamos a seguir jugando en estos campos, que busquen otro entrenador"

Coudet no está muy conforme con los campos en los que se juega el Gaúcho. El técnico de Internacional de Porto Alegre, tras el partido ante Esportivo, así lo manifestó.

"Si necesitan preparar el equipo para jugar en campos así, que busquen otro entrenador porque yo no sé", dijo tras el 1-1 en Bento Gonçalves.

"No sé prepara a mi equipo para sacarse el balón de encima. Me gusta jugar bien al fútbol, intentarlo. Seguramente esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir. Para un equipo que quiere construir es fundamental jugar en buenos campos", reflexionó el ex de Racing.