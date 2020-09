Si Van de Beek está en el United es 'culpa' de Blind

El 2 de septiembre, el Manchester United anunció la llegada de Donny Van de Beek. Un gran refuerzo, sin duda, para el equipo de Soslkjaer.

Tuvo más de una propuesta sobre la mesa, pero Van de Beek se decidió por el United. Y reveló que Blind tuvo mucho que ver en esa decisión.

"Estuve informándome. Hablé sobre el United con Blind. En cuanto me enteré de su posible interés, le pregunté cosas. Me dijo que es un gran club y que encajaría muy bien. Es bueno saber eso de antemano", dijo Van de Beek a los medios oficiales del Ajax.

Y es que Blind, ex jugador 'red devil', guarda mucho cariño y muy grandes recuerdos de su paso por Old Trafford. "Me sentí parte de una familia durante mi tiempo en el United. Lo único que tienes que hacer es centrarte en el fútbol. Los compañeros ayudarán mucho a Van de Beek, se sentirá como en casa", señaló.