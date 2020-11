"Si Villa puede jugar con Boca, estará también en nuestro radar"

Sebastián Villa atraviesa un momento complicado tras la denuncia que interpuso su ex pareja por un presunto caso de violencia de género, algo que le hizo estar un tiempo apartado de su equipo.

Aunque el proceso judicial sigue su curso, el futbolista regresó a gran nivel con Boca Juniors y ello ha hecho que las miradas ahora apunten a Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia. El luso fue cuestionados sobre si se plantea llamar en un futuro a Villa y le abrió la puerta al jugador.

"En el partido frente a Newell's, lo observé desde el punto de vista profesional y deportivo, que es lo que me toca a mí para confeccionar una Selección Colombiana de mucha calidad. Si está listo para jugar en Boca Juniors y juega bien, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar", aseguró.

De igual forma, consciente de la particular situación de Villa, Queiroz hizo énfasis en que solo se centra en lo que ocurre en el césped. "Todo lo de alrededor no me preocupa, no soy verdugo, juez ni un tribunal. Lo que se habla, a mí me da igual. Es importante su rendimiento en el campo y, si está listo para jugar en Boca Juniors, estará listo para jugar con Colombia", sentenció.