"Si Xavi me pidiera fichar a Ramos y se pudiera económicamente, lo haría"

Con la salida de Josep Maria Bartomeu y el mandato momentáneo de la Comisión Gestora, los precandidatos a la presidencia del Barcelona ya inician su lucha por el puesto. Víctor Font, a su paso por 'El Partidazo de COPE', ofreció más claves sobre su proyecto.

Font recalcó que el club pasa por una situación muy complicada en el apartado económico: "La pandemia ha empeorado de forma muy dramática la situación y ha puesto al club en un momento crítico. El proyecto va a ser más importante que nunca".

"Quien venga con promesas de grandes fichajes como Neymar o Mbappé no será una promesa muy creíble. Estamos en una situación de casi preconcurso de acreedores. No hay liquidez para pagar. No se pudo fichar a Eric García, tampoco a Depay. Con los límites salariales de la Liga, lo normal es que apostemos por gente de casa. Ansu Fati, Pedri... hay que ir más por este camino", subrayó.

Un proyecto basado en Xavi Hernández: "Llevamos todo este tiempo construyendo un proyecto y creemos que ese proyecto supone montar una estructura. Ha llegado el momento de no ser resultadista. Es la mejor persona para liderarlo". También para la continuidad de Leo Messi.

"Leo nos escuchará y verá nuestras intenciones. Conocerá nuestro proyecto y es lo que nos preocupa, que él conozca que tenemos un proyecto competitivo. Es imprescindible que continúe. Messi y su agente podrán entender lo que va a pasar dentro de poco en función de quién gane. Creemos que Messi y el Barça deben ser una asociación estratégica que va más allá de su retirada. Y el mejor para convencerle es Xavi", aseguró Font.

Miraría simpre para el bien deportivo... y puso un curioso ejemplo con Sergio Ramos: "Si Xavi me pidiera fichar a Ramos y fuese viable económicamente, lo haría".

Cree que el fichaje de Antoine Griezmann fue un error. "Es sorprendente por el talento que tiene. Es evidente que fue un fichaje que no se tenía que haber hecho por la posición que ocupa. Venía a ocupar el puesto que ya tiene Messi y encajarle era muy complicado", reconoció.

Y cerró sobre la Superliga: "Dejó Bartomeu firmar unos papeles de una Superliga que no existe. Me consta que se está hablando, no es la primera vez. Algunos grandes clubes están intentando impulsar otra competición a espaldas de la UEFA. Para nosotros, hay mucho recorrido para mejorar el formato de la Champions. Es muy mejorable, pero es importante que las ligas nacionales sigan siendo competitivas".