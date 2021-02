"Si Zidane jugara estaría preocupado; por suerte, está en el banquillo"

El Atalanta recibe este miércoles al Real Madrid y a Gian Piero Gasperini no le gusta hablar de las bajas del conjunto blanco. Aunque viaje con lo justo, el técnico de la 'Dea' cree que un equipo como el de Zidane se "transforma" en la Champions League, una competición que le corre por la sangre.

"A pesar de las bajas, y precisamente por ellas, nos encontraremos a un equipo más concentrado, que va a ir a tope. El Madrid en la Champions se transforma, ya lo vimos en Milán contra el Inter, donde jugó con mucha calidad y personalidad. Es verdad que les faltarán varios campeones, pero ahora son más sólidos y más humildes, como han demostrado en la Liga", expresó el italiano.

Gasperini no tuvo más que elogios para Zidane, por el que mostró admiración. Primero, como futbolista. "Si Zidane jugase estaría muy preocupado, pero por suerte estará en el banquillo”, dijo el técnico del Atalanta, que además repasó la trayectoria del francés al frente del Real Madrid.

"Como jugador le vi hacer cosas increíbles, no admite comparación. Cuando él jugaba en la Juve yo era entrenador del Primavera y cuando acababa mi entrenamiento iba a ver a los mayores y flipaba con Zidane, hacía cosas maravillosas. Como entrenador ha seguido ganando partidos importantes, títulos... Ha confirmado que lleva el fútbol en su ADN y que es un grande de este deporte", aseveró.

La clave para Gasperini es que su equipo no se acompleje: "Nunca nos hemos enfrentado a ellos, es nuestro partido más importante por el prestigio del Madrid. De estos partidos contra equipos muy fuertes salimos reforzados y enriquecidos. Tenemos que ser ambiciosos, manteniendo la identidad que nos ha llevado aquí. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar pero hemos de tener en cuenta al rival, solo cuando juguemos contra ellos podremos interpretar lo que necesita el partido".

"El Madrid es favorito, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Queremos interpretar su juego y ver cómo reaccionamos ante equipos tan solidos. Somos ambiciosos, lo daremos todo y tendremos que jugar por encima de nuestras posibilidades", insistió.

Pero aunque el Atalanta se lo crea, Gasperini exige humildad: "Hemos sido algo prepotentes en alguna ocasión. Siempre quieres cosechar los mejores resultados, pero no nos tenemos que presionar más, eso a veces nos ha ido mal y lo hemos pagado. Hay que ser conscientes de nuestras fortalezas, pero no vamos a pensar que somos los mejores como se ha dicho, porque no es verdad".