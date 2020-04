Sidnei tuvo ofertas en invierno, pero quiere cumplir su contrato

Sidnei quiere quedarse en el Betis hasta 2022. Al menos, es lo que él mismo dijo en unas declaraciones a 'Diario de Sevilla', pues afirmó que tiene la intención de cumplir su contrato. También recibió ofertas en invierno, pero no se interesó en ellas.

"La verdad es que llegaron algunas cosas (en invierno), pero yo lo que hice fue dejarlo para las personas que son responsables de eso, hablar y nada. Yo estoy muy bien y contento de estar aquí. Me gustaría cumplir mi contrato. Estoy en un gran club. Me siento bien desde el primer día que llegué", aseguró.

Sobre su rendimiento, analizó: "Al principio de la temporada, estaba jugándolo todo. Luego, me lesioné; luego, empecé a jugar y me quedé fuera unos partidos. Después, empecé a jugar otra vez y tuve la mala suerte de lesionarme y me quedé unos partidos fuera".

"Y como tenemos una plantilla muy amplia y tenemos cuatro centrales que pueden jugar, me tocó trabajar y esperar mi oportunidad. Ahora, venía jugando y tuvimos que parar por el tema del coronavirus, pero, dentro de lo normal, creo que está siendo una temporada así, un poco atípica, pero bien", añadió.

Respecto al objetivo de llegar a puestos europeos, respondió: "Sabemos que no es fácil porque los equipos que están arriba lo están haciendo muy bien, llevan una muy buena temporada, pero nuestro objetivo siempre fue ese y vamos a pelear hasta el final para acabar ahí arriba".