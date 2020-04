"Siempre es más fácil quitar el dinero al jugador"

Guardado (33) no se mostró muy conforme con la rebaja del Betis en el salario de los jugadores, algo que podría llegar hasta el 15% si LaLiga termina cancelándose.

"Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra", afirmó el mexicano en una intervención en 'Fox Sports'.

"Creo que va en el modelo de negocio del fútbol, pero al final para el jugador es una situación muy compleja, porque somos trabajadores, pero también activos del club", añadió.

Guardado, que reconoció que le está costando el confinamiento, insistió en la delicada situación económica: "Esto es una llamada de atención para el mundo del fútbol. Hay que replantearse el modelo de negocio, aunque nadie se esperaba una situación así. Era difícil de prever"

"Los clubes tendrán que cambiar la forma de gastarse el dinero. Quizás el fútbol se vuelva ahora más terrenal porque vivía en una burbuja que no es lo real", explicó.

Por último, el centrocampista habló del acuerdo con el Betis: "La verdad es que fue una situación de común acuerdo entre directiva y jugadores. La directiva se acercó para decirnos como se está viviendo esta crisis de sanidad que hay en el mundo, y lo que repercute para la Liga y el club"

"Nos dijo los escenarios que había y se dio la negociación y ver lo mejor para todos para que pudiera mantener una sana economía en este momento de crisis y no tocaran a los trabajadores que están detrás de nosotros", concluyó.