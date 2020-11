"Siempre estuvo en mi cabeza volver a River"

Gonzalo Higuaín se convirtió en el nombre propio del mercado en la MLS tras confirmar su fichaje por el Inter Miami, el equipo del proyecto de David Beckham, tras finalizar su etapa en Europa después de abandonar la Juventus.

En ese momento, muchos apostaron por su regreso a Argentina con River Plate, pero el propio 'Pipita' pasó por los micrófonos de 'TyC Sports' para contar por qué finalmente se decantó por la Liga Estadounidense.

"Cuando me fui de River, siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón", reconoció el delantero al recordar su marcha del 'Millonario' cuando todavía era casi un niño.

"Siempre estuvo en mi cabeza volver. Lamentablemente, y no hablo de la prensa y los hinchas, hablo del país socioculturalmente, estamos en una situación en la que no me permite a mí ir a Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir", aseguró.

Pese a todo, barajó la posibilidad, pero otras circunstancias le llevaron a aceptar la oferta de Miami: "Cuando vives tiempo fuera, descubres que te dan lástima en un país tan hermoso. Uno cuando vuelve a Argentina hace un cómputo de todo, no solo de lo futbolística. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Un poco te hace perder las ganas. No voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente, uno no puede programar el futuro y sí hacer lo que siente en cada momento. Por ahí me equivoqué, pero no veía posibilidades para poder volver".