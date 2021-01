"Siempre me he visto fuerte, nunca fuera del club"

Dos goles en la prórroga permitieron al Betis ganar a la Real Sociedad en la Copa del Rey. Los dos tantos fueron, además, obra de Borja Iglesias, que se sintió aliviado.

"Siempre me he visto fuerte y he confiado en mí, en seguir trabajando. Siempre he pensado que lo tenía dentro, es algo que no se te olvida. Intento ayudar al equipo. En el entrenamiento me he encontrado de otra forma, porque marcar dos goles te da esa confianza", explicó Borja Iglesias en 'Radio Marca Sevilla'.

Aseguró el ariete que se siente "contento, feliz". "Alguna vez la situación ha sido complicada, pero la verdad es que nunca he dejado de ser feliz. No recuerdo demasiado la celebración. Me encontraba bien, tenía la sensación de poder salir y hacerlo bien en el partido y la verdad es que fue especial, fue un poco mágico incluso", añadió.

"No, nunca me he visto fuera del club, ni he recibido ningún unput del club de que tuviera que salir, y eso me da mucha tranquilidad. Cuando las cosas no van bien, es lógico que haya críticas, las asumo y convivo con ellas, las acepto, dentro del respeto. Nunca en mi vida he pensado en salir de un sitio antes de que termine la temporada", sentenció.