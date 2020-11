"Siempre miramos a Messi para que resuelva, pero hay que mirar a los demás"

El Mono Burgos cree que no hay que mirar solo a Messi cuando él y los suyos están en el terreno de juego, ya sea de azulgrana o de albiceleste. En una entrevista con 'ESPN', le preguntaron por el argentino y cómo encaja en el verde y su reflexión dio de qué hablar en el debate televisivo.

"¿Qué le aportan los demás jugadores a él? Bilardo taró de protegerle con un esquema 3-5-2. Siempre le miramos para que resuelva, pero hay que mirar también a los demás", explicó el técnico. Hay que recordar que fue mano derecha del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid.

De paso, habló sobre sí mismo. Reveló que, aunque era guardameta, alguna que otra vez se vio en la situación de tener que quitarse los guantes para colocarse en el centro de la defensa. Contó que esto le llevó a llamar la atención de la selección marplatense.

"A los 11 años, le dije a mi entrenador que me sacara del arco y me pusiera de jugador", contó sobre lo primero. "Yo pensé que era para jugar de arquero pero no, me querían de central", especificó cuando estaba relatando la llamada del técnico de Mar del Plata.