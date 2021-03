"Siento debilidad por Benzema, me vuelve loco"

El Elche visita este sábado al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, un partido del que ha querido hablar el jugador argentino Lucas Boyé en unas declaraciones ofrecidas al diario 'AS'.

Boyé es el máximo goleador del conjunto ilicitano con seis tantos y no duda en advertir a su rival 'merengue' pocas horas antes de que arranque el partido: "Llegamos bien, lo dice el último partido. Venimos de lograr una victoria ante un rival muy difícil como es el Sevilla. El equipo está con mucha ilusión de poder sumar. Confiamos en nosotros mismos".

"El Madrid tiene la misma base de siempre, con jugadores de talla mundial. En cualquier momento te marcan las diferencias. Tenemos que hacer un partido casi perfecto y que a ellos no le salgan las cosas. No creo que al Madrid le falte gol comparado con otros equipos", comentó sobre el rival.

Además, Boyé desveló el nombre del jugador madridista al que más admira: "Benzema me vuelve loco. Me encantan los delanteros, que más allá de los goles, se puedan tirar atrás y hacer un jugada diferente. Es un delantero que me encanta y admiro por su capacidad para jugar con criterio".

"Para mí, está en el 'top' 3 de los mejores del mundo, aunque esto es muy subjetivo. Siento debilidad por él, sobre todo cuando sale del área", añadió el argentino sobre el atacante francés.

Finalmente, el jugador del Elche dejó claro que no piensan en un empate como en el partido de la primera vuelta: "No firmo el empate porque queremos ganar y sé que somos capaces de hacerlo. Luego, igual no me disgusta un punto, pero de primeras vamos a ganar".