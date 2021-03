Henderson ya convence a Paul Scholes, legendario ex jugador del Manchester United, sobre si es el indicado para ocupar el puesto de titular en el conjunto de Solskjaer. Es su objetivo de cara a la temporada que viene, de hecho, y el ahora comentarista de 'Sky Sports' le alabó en su último análisis en televisión.

"Pensé que De Gea había tenido suerte de mantener la titularidad tras el partido ante el Everton. Ahí cometió un par de errores y, antes y después de ese encuentro, también hubo algunas cosillas, no grandes fallos, pero siento más confianza con Henderson bajo palos", comenzó explicando.

"Estoy un poco más relajado. No voy a dar por perdido a De Gea. Es un portero brillante y aún puede volver si Henderson no aprovecha su oportunidad, pero, ahora mismo, creo que es la hora de darle una oportunidad", continuó. Vería pues con buenos ojos que De Gea no regresara directamente a la titularidad.

Eso sí, Solskjaer no lo tiene tan claro. En una de sus últimas ruedas de prensa, le dio un toque a Henderson por un error que cometió ante el Milan. El técnico es consciente de lo exigente que ha de ser a la hora de escoger a un cancerbero titular y seguirá pidiéndole el máximo.