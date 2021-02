"Siento más presión jugando al Counter en directo que en el Bernabéu"

Casemiro no solo juega sobre el césped. También lo hace en la silla, donde cambia el balón por un mando de consola. Y es que el brasileño del Real Madrid es bastante aficionados a los videojuegos, tanto que puede llegar a sentirse menos seguro en el cibermundo que un estadio lleno repleto de espectadores.

"Sin duda, la gente está mucho más cerca y cuando fallo, hay algún insulto (risas). Cuando juego al Counter Strike, me pongo bastante más nervioso ahí que jugando en el Bernabéu. Siento más presión con la gente viéndome jugar en directo a videojuegos que al fútbol", aseguró.

Y es que ese videojuego es el que atrae toda la atención de Casemiro, que incluso juega de manera profesional con su equipo, el Case Esports. No es el único futbolista brasileño 'enganchado' al CSGO, aunque sí uno de los que más nivel tiene.

"¿Gabriel Jesus y Neymar? Tienen buen nivel, pero no para ser profesional", reveló el madridista.

Por último, habló del FIFA, juego al que le dedica menos tiempo pero con el que también se atreve: "Soy de los que si entro para jugar, no me gusta perder, he intentado jugar de delantero o de extremo y mi nota ha sido muy baja. Yo sé que mi posición es la de centrocampista defensivo y tengo que ayudar mis compañeros. Lo que soy en la vida real, también lo soy en los videojuegos".