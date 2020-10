"Siento que estoy en el partido 60 de la temporada y no en el noveno"

El Paris Saint-Germain compartió a través de su página web una entrevista a Kylian Mbappé. El delantero, estrella y voz autorizada del equipo, aseguró que la falta de descanso entre temporada y temporada le está suponiendo a su equipo ser irregular.

"La vuelta ha sido complicada, sobre todo físicamente, porque llegamos a la final de la Champions y apenas tuvimos preparación. Muchos jugadores dimos positivos en coronavirus y también algunos fueron con sus selecciones. Hay que adaptarse", expresó Mbappé.

Aunque el PSG empezó unas jornadas tarde la Ligue 1, la final de la Champions League contra el Bayern fue el 23 de agosto. Se quejaba por tanto de esa carga sin apenas descanso que le hace sentir como si aún estuviera dentro de la misma temporada.

"Para mí, la sensación es que estoy en el partido 60 de la temporada y no en el noveno. Hemos tenido una maratón de partidos. Generalmente, cuando llegas a una final de Champions, tienes vacaciones, pero nosotros llegamos a la final y no tuvimos tiempo de descanso", dijo en este sentido.

En lo personal, Mbappé encadena seis partidos sin marcar en Champions y atraviesa un leve bache del que cree que solo puede salir creciendo: "Creo que tengo que evolucionar y me doy cuenta cada día. No soy perfecto. Hay partidos en los que no he estado bien, pero tengo que seguir progresando".

"Yo soy delantero, y a un delantero en el fondo se le enseña a ser egoísta, a estar en su burbuja. Es un puesto especial y es difícil comprender el estado de ánimo de un delantero. Yo trabajo mucho sobre mí mismo, sé que para ganar un partido hace falta que estemos todos juntos, y saber hacer brillar a los demás es tan importante como brillar tú mismo", añadió.

E insistió en que trata de evolucionar en el plano mental: "Estoy aprendiendo a tomar las decisiones correctas, hay cosas que hago mal y sobre las que necesito mejorar y estoy en la buena vía, así que estoy contento".

Cuestionado por el partido de este martes contra el Basaksehir: "Es la Champions y es un partido que tienes que ganar siempre. Hay que ganar. Cuando estás en el PSG tienes que ganar todos los partidos. Siempre tenemos presión".