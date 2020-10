"Siento una gran frustración, no sé qué ha pasado"

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, ha lamentado este sábado, tras caer derrotado ante el Eibar, que su equipo "se saliera del partido" tras la expulsión de Diop, cuando ya se había visto afectado además, previamente, tras fallar Guardiola un penalti.

Según ha analizado, el Real Valladolid empezó "bien", "porque ellos no generaban peligro hasta el penalti", tras el que estuvieron varios minutos "fuera de juego", pero lograron recuperarse y empatar antes del descanso y, aunque salieron en la segunda parte "con ritmo", el fallo en el penalti les hizo sufrir "una bajada de frecuencia", que se agravó con la expulsión de Diop.

"Siento una gran frustración, porque no sé qué ha pasado, porque no hemos sabido jugar contra diez y luego llegó el mal balance defensivo y el gol de ellos", ha indicado, al tiempo que ha admitido que esta derrota les hace "mucho daño", ya que el trabajo sigue sin "encontrar recompensa".

En su opinión, es importante "levantar la cabeza, reflexionar, trabajar, tomar responsabilidad y afrontar la siguiente jornada con personalidad, que es la que nos ha faltado en el tramo final del partido".

En este sentido, ha explicado que conocían "las virtudes y defectos del rival" pero salieron "presionados, sabiendo que una victoria era importante" y destacó que "se igualara el partido", que era "lo más difícil" y que su equipo no supiera reactivarse al mismo nivel que el Eibar, cuando Diop fue expulsado.

"Meter el penalti hubiera cambiado el panorama pero, aun fallándolo, logramos una estabilidad, mientras que con la expulsión ellos se reactivaron y no supimos contrarrestarlo, a lo que se añade que los cambios hoy no han funcionado, porque no se encontró la frecuencia necesaria para cambiar la dinámica", ha añadido.

Por ello ha entonado el "mea culpa", ya que considera que "no" ha estado "acertado" con los cambios realizados, al "no" conseguir "recuperar al equipo mentalmente" y se produjeron un "cúmulo de despropósitos" que deben "trabajar para que no suceda más", para que "no se pierda la personalidad" pase lo que pase.

"Se hicieron los cambios para volver a hallar las sensaciones positivas, pero se ha querido hacer la guerra individualmente y ahí hemos perdido todo, porque nosotros vamos bien con la mirada colectiva. Creo que ha sido desacierto mío o mala frecuencia, porque sus cambios sí dieron resultado", ha matizado.

Pero tiene claro que "el equipo juega a buen nivel y funciona como bloque, pero tenemos goles muy raros, fruto de la mala fortuna y la concentración y hay que hallar la fuerza mental para levantarse, aparcar los nervios y las prisas por dar rendimiento, porque eso hace que se tomen malas decisiones".

Cuentan ahora con quince días "para recuperar los fundamentos en todos los niveles y el aspecto psicológico" y, al respecto, ha asegurado que "hay que seguir sí o sí, sabiendo encajar, para empezar a golpear nosotros y ganar partidos", ha concluido.