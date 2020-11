Siete partidos de sanción para dos jugadores del Rangers por ir a una fiesta

Siete partidos de sanción para Jordan Jones y George Edmundson por no acatar las medidas de seguridad contra el coronavirus y acudir, pese a los peligros que eso conlleva, a una multitudinaria fiesta a principios de mes.

El Rangers ha hecho público un comunicado oficial informando de la dura sanción impuesta por la Federación Escocesa de Fútbol (SFA) a sus dos jugadores. Al organismo escocés no le ha temblado el pulso a la hora de sancionar a los dos futbolistas.

Jones y Edmundson acudieron a una fiesta en una casa privada a principios de mes. Las imágenes de los dos futbolistas del Rangers se filtraron, mientras bailaban con varias mujeres, sin respetar la distancia ni las medidas de seguridad.

Inmediatamente, el club apartó del grupo a los dos jugadores y los puso en cuarentena durante 14 días. Tras conocerse la sanción, ambos jugadores han pedido disculpas, unas palabras que han sido publicadas por el propio Rangers.

George Edmundson comentó: "Me disculpo sin excusas con los seguidores del Rangers por mis acciones. Le he asegurado al entrenador, al club y a mis compañeros de equipo que estas acciones no se repetirán, y he aprendido de mi error".

Por su parte, Jordan Jones agregó: "Reconozco que mis acciones se han quedado muy por debajo del estándar esperado en el Rangers Football Club. Pido disculpas a la afición, al club y a mis compañeros por causar esta situación, no volverá a suceder".