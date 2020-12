Así seguimos el directo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey 2020-21

Estos son los cruces de la Segunda Ronda de la Copa del Rey 2020-21

Y con este último emparejamiento pones punto y final al sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey. Se jugarán 28 partidos plagados de emoción e intensidad, y veremos si con alguna que otra sorpresa. Los partidos se disputarán los días 5, 6 y 7 de enero de 2021. Los ganadores, a dieciseisavos de final de la competición copera.

Últimos emparejamientos de la segunda eliminatoria

Y hasta aquí los cruces de la segunda eliminatoria, protagonizada por emparejamientos entre equipos de la categoría de plata.

Girona-Lugo

Los catalanes se enfrentarán a los gallegos en Montilivi.

Málaga-Oviedo

Los de la Costa del Sol recibirán en La Rosaleda la visita del Oviedo.

Fuenlabrada-Mallorca

El conjunto balear visitará la Comunidad de Madrid.

Castellón-Tenerife

Los canarios viajarán hasta Castellón en la Segunda Ronda.

Alcorcón-Zaragoza

Los madrileños recibirán la visita del Zaragoza.

¡Seguimos con la segunda tanda!

Vamos a conocer ahora como queda completada la segunda tanda de eliminatorias.

¡Turno para los equipos restantes de Segunda B!

Los siete equipos restantes de la categoría de bronce han quedado emparejados con los de la categoría de plata.

Numancia-Almería

El Numancia recibirá la visita de los andaluces.

Navalcarnero-Las Palmas

Los canarios se enfrentarán al Navalcarnero en el siguiente partido de Copa.

Burgos-Espanyol

Los catalanes visitarán Burgos en la Segunda Eliminatoria.

Haro/Linense-Rayo

El ganador del Haro Deportivo-Linense recibirá la visita de los de Vallecas.

Peña Deportiva-Sabadell

El conjunto de Ibiza jugará como local en el cara a cara ante el Sabadell.

Amorebieta-Sporting

El Amorebieta recibe la visita de los asturianos.

Socuéllamos-Leganés

El Socuéllamos recibe la visita de los madrileños.

Vamos ahora con la segunda tanda

Turno para los equipos restantes de Segunda B ante conjuntos de Segunda División.

La primera tanda de emparejamientos, ¡sorteada!

Hasta aquí llega la primera tanda de emparejamientos. Ya conocemos los cruces de los 16 equipos de Primera División, que se enfrentan a un Segunda B.

La Nucía-Elche

El Elche viajará hasta territorio alicantino para enfrentarse a La Nucía, de Segunda B.

Pontevedra-Cádiz

El Pontevedra recibirá la visita de los gaditanos en Copa.

Cornellà-Atlético de Madrid

Los rojiblancos se enfrentarán al Cornellà.

Deportivo-Alavés

El Alavés viajará hasta La Coruña para enfrentarse al Dépor.

Córdoba-Getafe

El Getafe viajará hasta territorio andaluz para visitar a los cordobeses.

Portugalete-Levante

El Portugalete recibirá la visita en el País Vasco de los 'granotas'.

Linares-Sevilla

Los sevillanos no tendrán que salir de Andalucía. Viajarán hasta Jaén para enfrentarse al Linares.

Poblense/Olot-Osasuna

El ganador del Poblense-Olot recibirá la visita de Osasuna en la Segunda Ronda.

Cultural Leonesa-Granada

Los nazarís visitarán a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Yeclano Deportivo-Valencia

Los 'ches' visitarán al Yeclano Deportivo en esta Segunda Ronda de Copa.

UD Ibiza-Celta

El Ibiza recibirá la visita del Celta de Vigo, de Primera División.

Marbella-Valladolid

El Marbella recibirá la visita del conjunto pucelano en territorio malagueño.

Zamora/SD Logroñés-Villarreal

El ganador del duelo Zamora-SD Logroñés se medirá al Villarreal, de Primera División.

Alcoyano-SD Huesca

El Alcoyano, de Segunda B, se medirá a la SD Huesca, de Primera División.

Mutilvera-Betis

El Mutilvera, de Segunda B, se medirá al conjunto verdiblanco, de Primera División.

Las Rozas-Eibar

Las Rozas, de Segunda B, se enfrentará al Eibar, de Primera División.

¡¡Arranca el sorteo de Copa!!

Comienza ya el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey 2020-21. ¡Mucha suerte a todos los equipos participantes!

¿Dónde ver el sorteo?

El sorteo de Copa del Rey podrá seguirse a través de la emisión en streaming que realizará la Real Federación Española de Fútbol, en directo, para todo el mundo. Además, en BeSoccer te contaremos EN DIRECTO todo lo que suceda en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. Si quieres ser el primero en conocer los cruces, ¡quédate con nosotros!

Cinco equipos de Segunda, eliminados

En la Primera Ronda de la Copa del Rey, cinco equipos de Segunda División quedaron eliminados de la competición: Albacete, Cartagena, Logroñés, Mirandés y Ponferradina. Además, el Valencia sufrió más de lo esperado ante el Terrassa, ya que llegó al minuto 83 con un 2-0 en contra. Finalmente, los goles de Soler, Musah y el definitivo doblete de Guedes salvaron a los 'ches' de quedar eliminados ante un Tercera.

¿Por qué Real Madrid y Barça no están en el sorteo de Copa?

Una pregunta que todo el mundo se hace y que tiene fácil respuesta. Ambos conjuntos, junto a Real Sociedad y Athletic, jugarán el próximo mes de enero la Supercopa de España en territorio andaluz. Es por eso que se sumarán cuando se sortee la Tercera Ronda de la Copa del Rey. Los azulgranas se enfrentarán a la Real Sociedad el 13 de enero en el Nuevo Arcángel de Córdoba, mientras que los 'merengues' recibirán al Athletic al día siguiente en el estadio de La Rosaleda de Málaga. La gran final se jugará el 17 de enero en La Cartuja, Sevilla.

Los cuatro tienen su plaza reservada en los dieciseisavos de final del torneo, por lo que ahora falta por conocer a los otros 28 que pelearán en esta nueva ronda.

¿Y si algún partido se suspende por el COVID-19?

La Real Federación Española de Fútbol ha instaurado un protocolo de actuación en el caso de que alguna eliminatoria no pueda disputarse por culpa del coronavirus: "Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubiesen disputado y con aquellos equipos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros".

¿Cuándo se jugarán los partidos de la Segunda Ronda de Copa?

Esta segunda ronda de Copa del Rey está prevista que se dispute los días 5, 6 y 7 de enero de 2021. La tercera ronda, en la que ya entrarán los de la Supercopa, será entre el 16 y el 20 de enero. Recordemos que antes tendrán que jugarse en diciembre las tres eliminatorias pendientes: Haro-Linense (día 23); Poblense-Olot (día 27); Zamora-SD Logroñés (día 23).

La Segunda Ronda de Copa se decidirá a partido único

Como siempre, la serie se decidirá a partido único y en el campo del estadio de menor categoría, siempre que la Federación considere que las condiciones son óptimas. En el caso de los duelos entre clubes de la misma división, hará de local el que haya salido en primer lugar en el sorteo.

¿Qué equipos participan en el sorteo de Copa?

En la Segunda Ronda de la Copa del Rey participan un total de 59 equipos que quedan divididos de la siguiente forma: 16 de Primera División, 17 de Segunda, 20 de Segunda B y las tres eliminatorias pendientes que ya hemos mencionado, con seis equipos pertenecientes a Segunda B.

- 16 equipos de Primera División: Alavés, Atlético, Betis, Cádiz, Celta, Eibar, Elche, Getafe, Granada, SD Huesca, Levante, Osasuna, Sevilla, Valencia, Valladolid y Villarreal.

- 17 equipos de Segunda División: Alcorcón, Almería, Castellón, Espanyol, Fuenlabrada, Girona, Las Palmas, Leganés, Lugo, Málaga, Mallorca, Oviedo, Rayo Vallecano, Sabadell, Sporting, Tenerife y Zaragoza.

- 20 equipos de Segunda División B: Alcoyano, Amorebieta, Burgos, Córdoba, Cornellà, Cultural, Deportivo, Ibiza, La Nucía, Las Rozas, Linares, Marbella, Mutilvera, Navalcarnero, Numancia, Peña Deportiva, Pontevedra, Portugalete, Socuéllamos y Yeclano.

- 3 eliminatorias aún pendientes (2ª B): Haro-Linense (día 23); Poblense-Olot (día 27); Zamora-SD Logroñés (día 23).

¡Faltan tres eliminatoria de Copa por disputarse!

Todavía quedan por disputarse tres eliminatorias de la ronda anterior por diversos factores, por lo que la RFEF ha decidido sortear la plaza del ganador del emparejamiento. Dicha plaza será la que ocupe el lugar en el cuadro. Los tres partidos que quedan por jugarse son Poblense-Olot, Haro-Linense y Zamora-SD Logroñés.

Los equipos de Segunda B se enfrentarán a los de Primera

Todos los de la categoría de oro se medirán a un Segunda B en esta ronda, por lo que serán 16 equipos de la categoría de bronce los que quedarán emparejados con los de Primera División. Los siete restantes, se la jugarán ante un Segunda. El resto serán cruces entre entidades de LaLiga SmartBank.

¿Cómo será el sorteo de Copa?

Al igual que en el sorteo de la Primera Ronda, se emparejarán a los equipos de menor categoría -en este caso a los de Segunda B- con los de Primera División. Es decir, cuando salga un Primera tendrá que ser emparejado con un club de Segunda B. Cuando salgan todos los Primeras, serán los Segundas los que se crucen con los equipos de la división de bronce sobrantes. Una vez que no haya equipos de Segunda B libres, un Segunda será cuadrado con uno de su misma categoría.

¡Bienvenidos al sorteo de la Copa del Rey!

¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos al sorteo de la Segunda Eliminatoria de la Copa del Rey 2020-21. Ya está todo listo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol para que los 59 equipos participantes conozcan sus emparejamientos.

Vive con nosotros el directo del sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey 2020-21 que se celebrará en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, este viernes 18 de diciembre a partir de las 13:00 horas.