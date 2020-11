Así seguimos en directo las finales de clasificación para la Eurocopa de 2021

Así vivimos los cuatro encuentros que definieron a las cuatro últimas selecciones en clasificarse para la Euro2020, la cual tendrá lugar el próximo verano.

Hungría 2-1 Islandia: Szoboszlai mete a Hungría en la Euro en el 92'

Georgia 0-1 Macedonia del Norte: Pandev lleva a Macedonia al éxtasis y a su primera Eurocopa

Irlanda del Norte 1-2 Eslovaquia: Eslovaquia saca el billete en la prórroga

Serbia 1 (4-5) 1 Escocia: Mitrovic dejó a Jovic sin el premio de la Eurocopa

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ya tenemos los 24 clasificados para la Eurocopa

Conocíamos a 20 de ellos, y a los ocho aspirantes a ocupar las cuatro plazas restantes de esta innovadora repesca. Macedonia del Norte, Hungría, Eslovaquia y Escocia estarán en la cita del próximo verano.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡Y MARSHALL LO PARA!! ¡ESCOCIA VA A LA EURO!

¡Ganó Escocia a Serbia por penaltis! Detuvo el guardameta escocés el lanzamiento de Aleksandar Mitrovic, el quinto de Serbia, el décimo de la tanda. Reclaman los balcánicos infracción del portero, pero ni Mateu Lahoz ni su asistente en la línea de gol lo apreciaron. ¡Escocia vuelve a la Eurocopa!

Irlanda del Norte 1-2 Eslovaquia

Serbia 1(4)-(5)1 Escocia

Hungría 2-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡quinto penalti!

McLean, sin temblar, bate a Rajkovic con un penalti exquisitamente lanzado. Mitrovic lanza...

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: cuarto tiro

McBurnie engañó a Rajkovic con un tiro raso, a la izquierda del portero. Katai asume la responsabilidad del cuarto lanzamiento... ¡Y lo convierte! Marshall estuvo de nuevo a punto de pararlo.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: tercer lanzamiento

Marcan McTominay para Escocia, y Gudelj también para Serbia. Tanda perfecta por ahora.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡final en Belfast! ¡Eslovaquia va a la Euro!

Ganó 1-2 Eslovaquia a Irlanda del Norte, y completa así el Grupo E, junto a España, Suecia y Polonia.

Irlanda del Norte 1-2 Eslovaquia (final)

Serbia 1-1 Escocia (penaltis)

Hungría 2-1 Islandia (final)

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: segundo lanzamiento

McGregor patea para Escocia... ¡Y lo marca! Penalti clavado al de su compañero. Rajkovic también lo adivinó, pero de nuevo fue incapaz de pararlo. Chuta Jovic para Serbia... ¡Y marca! Marshall tocó el balón, pero el delantero del Madrid ha pegado un patadón al balón de los de saltarle las costuras. Imparable.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡primer lanzamiento!

Lanzó Griffiths y marcó para Escocia. Rajkovic eligió bien el lado, pero el tiro iba fuerte y arriba. Imparable. Tadic lanzó el primero de Serbia, y batió a Marshall con facilidad.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: empiezan los penaltis en Belgrado

La hora de la verdad. La hora de los héroes. Rajkovic y Marshall bajo palos, y diez lanzadores designados, como mínimo. Empieza lanzando Escocia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡a por todas Irlanda del Norte!

Arreón final de los norirlandeses ante Eslovaquia. ¿Saltará la sorpresa en Belfast?

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡a la prórroga el partido de Belgrado!

Terminó sin más goles el Serbia-Escocia. Christie adelantó a los británicos en el 52', pero Luka Jovic empató el partido en el último suspiro del tiempo reglamentario. Tras media hora de prórroga, en la que Escocia ha flaqueado, pero aguantado las acometidas serbias, el partido se tendrá que decidir a penaltis.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡córner para Serbia!

Tendrá la última de la prórroga Serbia, desde la esquina. Se puede palpar la tensión y el nerviosismo en el área de Marshall.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: aguanta Escocia

Balones fuera. Pelotazos arriba. Sin miramientos. Sin sonrojarse. El asedio serbio es total, pero Escocia lo ha apostado todo a los penaltis. Un minuto más de agonía en Belgrado.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡gol de Eslovaquia!

¡Goool de Duris! ¡Se vuelve a poner Eslovaquia por delante en el marcador! En el 110', sin casi apenas tiempo y con las fuerzas al límite, a Irlanda del Norte le toca volver a remar contracorriente.

Irlanda del Norte 1-2 Eslovaquia (t.e.)

Serbia 1-1 Escocia (t.e.)

Hungría 2-1 Islandia (final)

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: no puede más Hamsik

El capitán eslovaco ha sido cambiado por Jan Gregus, quien fuera el héroe de la tanda de penaltis en la anterior ronda, ante la República de Irlanda.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: insiste Serbia

Escocia parece agotada. Se lo está jugando todo a aguantar estos diez minutos restantes y ver qué pasa en los penaltis. En Belfast, el Irlanda del Norte-Eslovaquia vuelve a estar en juego.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: Mitrovic deja el partido

Se marcha 'tieso', tras 107 minutos de esfuerzo sin descanso. Entra Spajic por él. En Belfast ha terminado ya, sin goles también, el primer tiempo de la prórroga.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: en juego de nuevo el Serbia-Escocia

Necesitaba el descanso de la prórroga la Selección Escocesa. Por primera vez en el partido ha parecido ser un equipo frágil. Veamos si ahora vuelve a plantar cara a su rival, como hasta el gol.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: cambio de campo en Belgrado

Acabó el primer cuarto de hora de la prórroga sin más goles en el Serbia-Escocia. Breve pausa para aclarar conceptos, cambio de campo y a seguir jugando. El Irlanda del Norte-Eslovaquia comenzó unos minutos más tarde, porque también llegó más tarde al 90'.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: España, Suecia y Polonia miran a Belfast

El que gane del Irlanda del Norte-Eslovaquia completará el Grupo E, en el que ya están las selecciones de España, Suecia y Polonia. Puede convertirse en un grupo asequible, si se clasifican los británicos, o una trampa para osos si lo hacen los centroeuropeos.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: aprieta Serbia

Ha salido Serbia a finiquitar esto antes de que sea más tarde. Aprietan los balcánicos a los escoceses, moralmente heridos, metidos en su área, defendiéndose con uñas y dientes ante las acometidas de su rival.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: empiezan las prórrogas

En juego la media hora extra que disputarán Irlanda del Norte y Eslovaquia, por un lado, y Serbia y Escocia por el otro.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡FINAL EN BUDAPEST! ¡Hungría, a la Euro!

¡Se acabó el partido entre Hungría e Islandia! ¡Remontada milagrosa, en cuatro minutos, de Hungría! Mazazo brutal para Islandia, que tenía el partido en el bolsillo, pero se diluyó en la recta final ante el acoso de los húngaros. Compartirá grupo Hungría con Portugal, Francia y Alemania. Denominarlo 'grupo de la muerte' se queda corto.

Irlanda del Norte 1-1 Eslovaquia (t.e.)

Serbia 1-1 Escocia (t.e.)

Hungría 2-1 Islandia (final)

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: prórroga también en Belfast

El regalo de Skriniar ha dado una vida extra a Irlanda del Norte. Tendrá media hora más intentar estar en la próxima Eurocopa.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: final del tiempo reglamentario en Belgrado

Prórroga en el Serbia-Escocia. Mazazo para los escoceses, que ya se relamían creyendo estar en la próxima Eurocopa, pero Luka Jovic, quien entró por Maksimovic en el 70', tenía otros planes. Media hora más de juego en Belgrado.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡gooool de Hungría!!

¡Se hunde Islandia! Ha tenido el 1-2, pero en la contra Hungría ha matado el partido. ¡Gol en el segundo minuto de los cuatro de añadido, de Szoboloszai! Zapatazo desde fuera del área, poste y gol. Qué decimos gol, ¡GOLAZO!

Irlanda del Norte 1-1 Eslovaquia

Serbia 1-1 Escocia

Hungría 2-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡Y EMPATAN TAMBIÉN IRLANDA Y SERBIA!

¡Qué locura de recta final de partidos! Skriniar se ha marcado en propia puerta el 1-1 para Irlanda del Norte, en el 88', y Luka Jovic ha hecho el empate para Serbia en el 90' ante Escocia.

Irlanda del Norte 1-1 Eslovaquia

Serbia 1-1 Escocia

Hungría 1-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡EMPATA HUNGRÍA!

¡A tres del final acaba de empatar Hungría a Islandia! Elr ecién entrado Nego ha finalizado una acción discutida por los islandeses, pues reclaman un fuera de banda previo. La acción fue un completo caos, pues el jugador húngaro fue asistido por una carambola entre los defensas visitantes.

Irlanda del Norte 0-1 Eslovaquia

Serbia 0-1 Escocia

Hungría 1-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡se salva Hungría de la sentencia!

Contra de Islandia, de Bodvarsson por la derecha, cuyo centro rozó Gulacsi con los dedos para evitar que el remate de Gudmundsson fuera más preciso. A esto se arriesga Hungría.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: Gunnarsson se retira lesionado

No puede continuar el fornido mediocentro islandés. Ya se tuvo que tirar al césped minutos atrás para ser atendido por los médicos, pero a ocho del final ha dicho 'basta'. Entra por él Skúlason. Y Nego por Nagy (no es broma) en Hungría (además de Könyves por Szalai, pero estos no forman una pareja tan rimbombante).

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: diez para el final

Hungría sigue atacando, en busca del empate. En Belfast, Eslovaquia está conteniendo el conato de insurrección norirlandés, mientras que en Belgrado los serbios aprietan a Escocia, a quien parece que le está entrando el vértigo de verse ganadora.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: refuerza su ataque Irlanda del Norte

Suma efectivos en ataque el también combinado británico de Irlanda del Norte. No quiere ser el único del Reino Unido que se quede fuera de la Eurocopa.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: acaricia Escocia el segundo

Insisten los (aún) británicos en apretar en Belgrado. Lejos de encerrarse y aguantar las acometidas de Serbia, están aprovechando que su rival está volcado al ataque para atizarle. Un 0-2 a estar alturas del partido sería letal para Serbia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: 20 para el final

Empieza a apretar el crono a los que van por detrás en el marcador. Solo Hungría parece decidida a ir a por todas en este rato que le queda. Serbia empieza a introducir cambios ofensivos, mientras que Irlanda del Norte parece más cerca de encajar el segundo que de empatar el partido.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡piden penalti los húngaros!

¡Cayó Szalai, y luego Nagy, en el área y toda Hungría reclamó penalti! Björn Kuipers, colegiado neerlandés, no advirtió infracción islandesa en ninguna de las dos caídas. Ha jugado con fuego Islandia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: busca Serbia el empate

Se anima el cuadro balcánico, sin nada que perder, ahora que hemos alcanzado la hora de juego. En Budapest, amarilla para Szalai, por cortar el juego con la mano cuando saltaba a por un balón dividido. No se explica por qué le muestran la amonestación, cuando a su juicio su golpeo con el brazo se produjo porque su rival le desequilibró en el salto.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: se viene arriba Escocia

El tanto ha dejado tocado al combinado serbio. Escocia busca el segundo en Belgrado. En Belfast, Irlanda del Norte trata de igualar la contienda ante Eslovaquia, pero los centroeuropeos no sufren. En Budapest, igualdad total, salvo en el marcador, que sigue sonriendo a los islandeses.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡goool de Escocia!!

¡Adelanta Christie al combinado escocés en Belgrado! Anotó en el minuto 53 de partido. Van ganando los tres equipos visitantes por idéntico marcador en estos momentos.

Irlanda del Norte 0-1 Eslovaquia

Serbia 0-1 Escocia

Hungría 0-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡arrancan las segundas partes!

Ya en juego los segundos tiempos de estas tres finales, con el premio de jugar la Eurocopa el próximo verano como recompensa.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡descanso!

Acabaron los primeros tiempos en Belfast, Belgrado y Budapest. Se van en ventaja, por la mínima, eslovacos e islandeses.

Irlanda del Norte 0-1 Eslovaquia

Serbia 0-0 Escocia



Hungría 0-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡responde Islandia!

Zapatazo de Sigurdsson desde la frontal que repele el portero húngaro, no sin algún apuro.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡paradón de Halldorsson!

Evita de nuevo el empate el portero islandés, al repeler un disparo complicado, ajustado al poste, tras un libre directo botado en corto, en jugada ensayada, por sus rivales húngaros.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡ha rozado el empate Szoboszlai!

Libre directo para Hungría que el prometedor Szoboszlai ha mandado por encima del larguero. Se le ha ido por centímetros, ante la impotente pero aliviada mirada de Halldorsson.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: otro acercamiento de Hungría

Atrapa Halldorsson sin excesivos apuros. Son ya varias las llegadas de los húngaros a las inmediaciones del guardameta islandés, pero ninguna ha revestido excesivo peligro por el momento.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: acelera Eslovaquia en busca del segundo

Sufre Irlanda del Norte en esta recta final del primer tiempo. Se le está haciendo demasiado largo y no le vendría nada mal que el descanso llegase ya para reorganizar ideas. Pero aún le queda casi un cuarto de hora más de juego.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: Serbia prueba a Marshall

Aprieta la selección balcánica a la escocesa, ahora que llegamos a la media hora de juego. Marshall, su guardameta, acaba de salvar una clara ocasión de gol. En Budapest, Hungría vuelve a sufrir las acometidas de los islandeses.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: testarazo de Finnbogason

Centro de Islandia al área que remata Finnbogason de cabeza, y que Gulacsi atrapa sin demasiados apuros.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: solo seguimos sin goles en Belgrado

En Budapest, Hungría intenta recuperarse del mazazo de haber regalado el 0-1 de una manera tan tonta, y está metiendo en algunos apuros a Islandia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡goool de Eslovaquia!

Se adelanta también el combinado eslovaco, en Belfast. Kucka, en el 17', ha roto la igualada ante Irlanda del Norte.

Irlanda del Norte 0-1 Eslovaquia

Serbia 0-0 Escocia

Hungría 0-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: imperdonable error de Gulacsi en el gol

Era un libre directo fácil, al palo corto, a las manos del portero. Gulacsi saltó para atrapar el balón por encima de su cabeza... pero se le escapó. Inexplicable error, pero estas cosas a veces ocurren.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡goool de Islandia!!

Holender cometió una falta peligrosa que Sigurdsson convirtió en el 0-1 en Budapest. ¡Se pone por delante Islandia!

Irlanda del Norte 0-0 Eslovaquia

Serbia 0-0 Escocia

Hungría 0-1 Islandia

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: primera amarilla, para Islandia

Ha tardado Islandia tan solo cinco minutos en ver la primera amonestación de estos tres partidos simultáneos. Se la han mostrado a Sigurdsson, tras realizar una fea entrada a Szoboszlai.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡arrancaron los partidos!

¡Ya rueda el balón en los tres estadios! Veamos qué nos deparan estas tres finales.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: todo listo para afrontar tres finales más

Ya está todo listo en Belgrado, Belfast y Budapest (casualidad o no, tres capitales que empiezan por 'B') para que den comienzo estos tres encuentros, que nos desvelarán quienes serán los tres últimos equipos en clasificarse para la Euro2020, la cual se jugará en el verano de 2021.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¿cómo llegaron hasta aquí?

Ha pasado tanto tiempo, y han pasado tantas cosas, que es fácil olvidar por qué están estas selecciones aquí. Son aquellas que no llegaron a sellar su pase en la fase eliminatoria anterior, y que han sido repescadas gracias a la Liga de las Naciones. Hagamos un pequeño repaso a su trayectoria.

Serbia: Acabó campeona del Grupo 4 de la Liga C, y eliminó a Noruega en la primera ronda del 'play off'.

Escocia: Acabó campeona del Grupo 1 de la Liga C, y eliminó a Israel, por penaltis, en la primera ronda del 'play off'.

Hungría: Fue segunda del Grupo 2 de la Liga C, y accedió al 'play off' gracias a la clasificación, de un modo u otro, de suficientes equipos de las ligas superiores. Se impuso a Bulgaria en la anterior ronda.

Islandia: La gran sorpresa de la pasada Eurocopa y Mundial fue colista del Grupo 2 de la Liga A, y es la que mejor coeficiente UEFA tiene de todas las repescadas. Ganó por 2-1 a Rumanía en la primera ronda.

Irlanda del Norte: Colista del Grupo 3 de la Liga B, apeó a Bosnia por penaltis en la anterior ronda.

Eslovaquia: Colista del Grup 1 de la Liga B, se metió en la final tras ganar a la otra Irlanda, por penaltis. ¿Hará doblete para desolación de la Isla Esmeralda?

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ya son 21 los clasificados

Faltan tres por conocerse, los cuales saldrán de los tres duelos que a continuación narraremos.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ya tenemos los onces de los próximos partidos

Estas son las alineaciones de los tres encuentros que faltan, los cuales comenzarán a las 20:45, hora peninsular española:

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, Evans, Lewis; McGinn, McNair, Davis, Saville; Magennis y Washington.

Eslovaquia: Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Rusnak, Kicka, Lobotka, Hamsik, Mak; Duda.

Hungría: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Botka, Kalmar, Nagy, Szoboszlai, Holender; Sallai y Szalai.

Islandia: Halldorsson; Palsson, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gyfli Thor Sigurjonsson, Gunnarsson, Sigurdsson, Gudmundsson; Bjarnasson y Finnbogason.

Serbia: Rajkovic; Milenkovic, Stefan Mitrovic, Gudelj; Maksimovic, Lukic; Lazovic, Milinkovic-Savic, Kostic; Aleksandar Mitrovic y Tadic.

Escocia: Marshall; O'Donnell, Gallagher, McTominay, Robertson; Jack, McGinn, Tierney; Christie, Dykes, McGergor.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: Goran Pandev, el héroe de una clasificación histórica

A sus 37 años, el incombustible delantero balcánico, un viejo conocido del fútbol italiano, con pasado en Lazio, Inter y Nápoles, antes de recalar en el Genoa desde 2015, ha marcado hoy el gol más importante de su carrera. El gol que le ha servido a su Selección, la anteriormente conocida como Antigua República Yugoslava de Macedonia y hoy como Macedonia del Norte, para poder disputar la primera Eurocopa de su historia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡FINAL!! ¡Macedonia del Norte, a la Euro!

¡Ya tenemos al vigesimoprimer clasificado de la próxima Eurocopa! Macedonia del Norte se ha clasificado por primera vez en su historia para la disputa del máximo torneo europeo de selecciones.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡casi se mete Dimitrievski con el balón!

¡A punto de empatar Georgia! Falta lejana abierta a banda, y el centro lo atrapó Dimitrievski mientras caminaba hacia atrás... ¡Y casi se cuela en su propia portería!

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: cuatro de alargue en Tiflis

Ya sabe cuánto tiempo le queda a Georgia: cuatro minutos nada más. El partido se irá al 94'.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: más cambios, menos tiempo

Consume segundos al crono la Selección de Macedonia del Norte con los cambios. Los suplentes casi celebran estar en la Eurocopa ya.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: cinco para el final en Tiflis

Se le acaba el tiempo a Georgia. Apenas quedan cinco minutos de partido, y no ha sido capaz de inquietar en exceso a Dimitrievski en esta segunda parte.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: doble cambio en Georgia

Mueve el banquillo Vladimir Weiss. Papunashvili y Lobjanidze entran en lugar de Gvila y Kacharava. En Macedonia del Norte ha visto la amarilla Nestorovski.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: otra amarilla para Georgia

Empiezan a aflorar los nervios en el combinado caucasiano. Amarilla para Okriashvili. Le quedan poco más de diez minutos para reconducir la situación, o se quedará fuera de la Euro.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: lo intenta Gvilia

Disparo desde fuera del área de Gvilia que se va por encima del larguero de Dimitrievski, quien acaba de sufrir un sonrojante resbalón al sacar de puerta ese balón, Sin consecuencias. El colegiado aprovecha la siguiente interrupción del juego para mostrarle la amarilla a Kashia, por un falta previa ante la que dictó ley de la ventaja.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡se salva Georgia del segundo!

No reacciona Georgia, y Macedonia del Norte parece decidida a sentenciar el partido.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡a punto de caer el 0-2!

Vaya zapatazo desde fuera del área de Elmas. Loria voló, pero es posible que si el tiro hubiera ido a puerta, él no hubiera llegado. Merodea el 0-2 Macedonia del Norte, mientras hace su primer cambio: Ademi, al banquillo; entra Spirovski.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡¡goool de Pandev!!

¡Se adelanta Macedonia del Norte! Se coló hasta dentro Goran Pandev, e hizo el primer gol del partido. Ha estado listo y ha pillado a la defensa georgiana despistada por completo. Estallan de júbilo los balcánicos.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ha salido bien Macedonia

Macedonia del Norte ha comenzado el segundo tiempo como empezó el primero, tratando de llevar la iniciativa.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡empieza la segunda parte!

Rueda de nuevo el balón en la capital georgiana. Veamos qué nos deparan los segundos 45 minutos.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡descanso en Tiflis!

Empate sin goles tras los primeros 45 minutos de esta final. Acabó Georgia pisando área una vez más, pero el tiro de Okriashvili fue bloqueado por un defensor y despejado al cielo de Tiflis mientras el colegiado pitaba el final del primer tiempo.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: merodea el gol Georgia

Tras esa buena reacción normacedonia, el combinado georgiano vuelve a la carga. Empieza a plantarse con demasiada facilidad en el área de Dimitrievski, aunque por el momento no exige al guardameta del Rayo Vallecano.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡responde Macedonia!

Testarazo de Pandev, de largo el futbolista con más talento del conjunto normacedonio, que obliga a Loria a volar para mandar a córner el balón. Buena forma de sacudirse la presión.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡aprieta Georgia!

Es un goteo continuo de ocasiones ahora mismo. Se durmió en el área Vako, y le quitaron el balón. Reclaman los caucasianos cesión al portero, pero no el árbitro no lo contempló así. Minutos de agobio para Macedonia del Norte.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡y otra para Georgia!

¡Apertura para Okriashvili, pero su disparo se fue fuera! Buscó el primer palo, pero no vio puerta. Aprietan los georgianos.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡primer tiro de Georgia!

Detuvo Dimitrievski el disparo de Okriashvili. Primera ocasión merecedora de tal nombre en 28 minutos de partido. El tiro, raso y lejano, no exigió al guardameta, que lo embolsó sin problemas.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: mejor Georgia

Han cambiado claramente las tornas con respecto al comienzo del duelo. Es ahora Georgia quien manda sobre el verde, y Macedonia del Norte quien se cierra atrás y sale a la contra.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: recordemos, el ganador irá a la Euro

Estos partidos deberían haberse jugado hace meses, pero cierta pandemia que tiene patas arriba al fútbol y al mundo en general lo impidió. Es decir, son los últimos coletazos de la Liga de las Naciones que ganó Portugal hace año y medio.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: paso adelante de Georgia

Llevan los caucasianos un tiempo sin soltar la pelota. Respeto máximo tras un cuarto de hora de juego.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: aprietan los balcánicos

Pero Georgia aguanta y espera su oportunidad para salir a la contra. El 'play off' es a partido único y errar no está permitido.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡empieza el partido en Tiflis!

Ya está en juego el primero de los cuatro encuentros del 'play off' de clasificación para la Euro 2020 (aunque se disputará en 2021).

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡tenemos onces del primer partido!

El Georgia-Macedonia del Norte será el primer partido de la tarde. Arranca a las 18.00 horas, mientras que el resto lo hará a partir de las 20.30 horas. Vamos a repasar los onces de ambos equipos:

- Georgia: Loria; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kankava, Kvekveskiri, Vako, Okriashvili, Gvilia; Kacharava.

- Macedonia del Norte: Dimitrievski; Bejtulai, Musliu, Velkoski; Ademi, Nikolov, Ristovski, Alioski, Elmas; Nestorovski y Pandev.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¿dónde se jugarán los partidos?

El Dinamo Arena de Tiflis albergará el duelo Georgia-Macedonia del Norte, el Rajko Mitic de Belgrado el Serbia-Escocia, Windsor Park de Belfast el Irlanda del Norte-Eslovaquia y el Puskas Arena de Budapest el Hungría-Islandia.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡en busca de los últimos 4 equipos!

Los ocho equipos se plantaron en estas finales tras acceder a través de la Liga de Naciones y superar en semifinales a otros ocho conjuntos -Bielorrusia, Kosovo, Noruega, Israel, Irlanda, Bosnia, Bulgaria y Rumanía-.

La clasificación para la Eurocopa, EN DIRECTO: ¡esto arranca en Georgia!

¡Holaaa, holaaaaa! Bienvenidos a la retransmisión de los últimos cuatro partidos de clasificación para la Eurocopa 2020, que finalmente se celebrará en 2021 por la COVID-19. Explicamos un poco el formato de esta fase final clasificatoria.