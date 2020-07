Así seguimos el directo del Albacete - Real Zaragoza

Prev.

Y para el Zaragoza no es menos vital este encuentro. El club maño ha entrado en barrena desde la reanudación, y no solo ha abandonado los puestos de ascenso directo, es que puede peligrar hasta el 'play off' para el conjunto 'blanquillo', aunque con solo seis puntos aún en juego, sus rivales tienen que firmar dos partidos perfectos.