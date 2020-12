Así seguimos el directo del Arsenal - Chelsea

17'

Por cierto, no hay ni rastro, ni en el banquillo, de David Luiz o Willian, ambos ex del Chelsea, ni tampoco de Gabriel. El motivo no es otro que el coronavirus. Gabriel está en aislamiento por ser contacto estrecho de un positivo, mientras que los otros dos han causado baja por malestar, aunque ambos han dado negativo hace poco. Por precaución, el Arsenal ha aislado a los tres.