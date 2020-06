Así seguimos el directo del Barcelona - Athletic

45'

¡Descanso en el Camp Nou! 0-0 para un Barcelona que lleva 135 minutos sin ver puerta. Acabó el primer acto con un globito de Griezmann a Messi que se fue a córner, pero fuera de tiempo. El Barça mandó de la mano de un enorme Messi. Por desgracia para los 'culés', no estuvieron igual de enchufados ni Griezmann ni Suárez... Así no le da al Barcelona. No estuvo mal el Athletic, que también tuvo las suyas.