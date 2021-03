Así seguimos el directo del Girona - Almería

40'

¡Cae Umar Sadiq en el área! Pero Javier Iglesias Villanueva (que no Ignacio, su hermano ya retirado del arbitraje) se lava las manos. No pitó nada y le dijo que el contacto no fue suficiente para castigarlo con penalti. Y advierte al banquillo visitante el colegiado de que cesen sus protestas.