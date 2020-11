Así seguimos el directo del Girona - Las Palmas

67'

¡¡Goooooooooooooooool de Bernardo!! ¡¡Se eleva y remata solo en el área un centro de Samu Sáiz ante la pasividad defensiva de Sergio Ruiz, que no saltó, Aythami, que no le siguió, y Edu Espiau, que no le cubrió!! ¡Gran movimiento de cuello del '2' para dirigir la bola a la red de Vallés!