Así seguimos el directo del Granada - Molde FK

27'

El VAR ha revisado la acción, como es lógico, y el colegiado ha acabado por validar el gol. No hubo nada, y las quejas de falta previa del Molde han caído en saco roto. El Granada ha dado el primer paso hacia los cuartos, pero no debe olvidar que es tan importante, o más, que ganar el no encajar en casa.