Así seguimos el directo del Granada - Napoli

94'

¡Finaaaal! ¡Victoria del Granada y portería a cero ante todo un Nápoles! La eliminatoria no está ni mucho menos cerrada, y se decidirá la próxima semana en el Diego Armando Maradona, pero sin duda se le ha puesto muy cuesta arriba al conjunto italiano, que está obligado no ya a ganar, sino a hacerlo por dos goles de diferencia como mínimo y siempre que no encaje al menos uno.