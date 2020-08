Así seguimos el directo del Juventus - Olympique Lyonnais

45'

El trabajo del Lyon está siendo muy pulcro hasta ahora. La Juve empezó bien, pero a Depay no le tembló el pulso para ejecutar su penalti. Luego, los 'bianconeri' se encontraron con un rival muy bien plantado que no les dejó jugar con fluidez... hasta que Cristiano tuvo su oportunidad desde los once metros y tampoco erró.