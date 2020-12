Así seguimos el directo del Mallorca - Fuenlabrada

17'

¡Anulado! El colegiado ha estado unos minutos revisando la jugada y con razón. La repetición televisiva no alumbraba demasiada luz sobre la jugada y no se veía bien si Raíllo le dio a la bola con la mano antes de que chutara Abdón. Al final, entiende el árbitro que sí que hubo algún contacto con su brazo, así que no puede ser gol.