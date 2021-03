Así fue el primer día de la clasificación europea al Mundial de Catar 2022

Ponemos el punto final a este miércoles de la jornada 1 de clasificación al Mundial. Hubo sorpresas como ese Turquía 4-2 Países Bajos, el empate de Francia con Ucrania (1-1) o el de Bosnia ante Finlandia (2-2), pero en general acabamos viendo lo esperado. Este jueves desde las 18:00 llega la segunda tanda con 13 partidos más. España-Grecia, Alemania-Islandia, Ibrahimovic vuelve con Suecia ante Georgia... aquí os esperamos.

EN DIRECTO: estos son los marcadores de la noche internacional

Y tras los finales, hagamos el repaso a los marcadores. Así ha sido el estreno de la jornada 1 de la clasificación europea al Mundial de Catar 2022:

Turquía 4-2 Países Bajos

Finlandia 2-2 Bosnia

Letonia 1-2 Montenegro

Gibraltar 0-3 Noruega

Francia 1-1 Ucrania

Malta 1-3 Rusia

Bélgica 3-1 Gales

Estonia 2-6 República Checa

Serbia 3-2 Irlanda

Portugal 1-0 Azerbaiyán

Eslovenia 1-0 Croacia

Chipre 0-0 Eslovaquia

EN DIRECTO: ¡ya han acabado todos los partidos!

Y ahora sí, pitido final en los once encuentros que se jugaban a la vez en Europa para iniciar el camino al Mundial de Catar 2022.

EN DIRECTO: ni Mbappé, ni Cristiano, ni Haaland lograron marcar

Griezmann sí marcó para Francia, pero la noche fue más de actores secundarios que de estrellas. Como decíamos, Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar ante Azerbaiyán; Kylian Mbappé hizo un partido discreto contra Ucrania y pese a que Noruega goleó (0-3) a Gibraltar, Erling Haaland se quedó sin ver puerta.

EN DIRECTO: Portugal ganó a Azerbaiyán... con un gol en propia

También acaba el partido en el Juventus Stadium. Cristiano Ronaldo no pudo marcar en su propia casa. Portugal se conforma con el 1-0 ante Azerbaiyán gracias al error terrible de Mahammadaliyev y el rebote en Medvedev.

EN DIRECTO: ¡Francia pinchó con Ucrania!

¡Se acabó! Francia no fue capaz de derrotar a Ucrania en un partido que se le puso de cara con el golazo (polémico) de Griezmann, pero tras el desafortunado gol en propia de Kimpembe se quedó sin ideas. Ni Dembélé, ni Martial, ni Pogba le dieron otro aire al equipo de Deschamps, que comienza el camino al Mundial con un empate.

EN DIRECTO: Bélgica derrotó a Gales; Portugal agota los segundos

También acabó el Bélgica 3-1 Gales. Portugal ya apura los últimos segundos de sus tres minutos de añadido. Va a ganar por la mínima a Azerbaiyán... y gracias a la cantada del portero.

EN DIRECTO: cuatro minutos más en Francia... y final en Estonia

Habrá cuatro minutos de añadido en el Francia 1-1 Ucrania. Ya tenemos los primeros finales: acabaron el Estonia 2-6 República Checa y el Finlandia 2-2 Bosnia.

EN DIRECTO: Cristiano está desesperado

¡No le entra el gol a Cristiano Ronaldo! El astro portugués está haciendo un buen partido, pero ahora se ha encontrado con la mano del portero en una falta en la frontal. Fernando Santos metió a Joao Félix para intentar sentenciar.

Hubo más movimiento por Europa. Pukki remontó para Finlandia ante Bosnia con su segundo gol, pero Stevanovic respondió con el 2-2. En Letonia, Jovetic también firmó un doblete e hizo el 1-2, e Irlanda ha apretado a Serbia. Se pone 3-2.

EN DIRECTO: Mbappé se marcha tras un partido discreto

Deschamps sienta a Kylian Mbappé, que se va algo cabizbajo. Más allá de algún buen detalle técnico, el delantero del PSG ha estado bastante flojo sin espacios. Martial entra en su lugar.

EN DIRECTO: ¡Lukaku sentencia a Gales!

¡Gooooooooooool de Romelu Lukaku! El belga resuelve desde los once metros después de que Mepham hiciera penalti sobre Mertens. 3-1 para Bélgica, que deja casi sentenciado el partido ante Gales. Gareth Bale sigue de momento en el campo, pero no ha tenido muchas oportunidades.

EN DIRECTO: remontada de Serbia a Irlanda

¡Gol de Serbia! Mitrovic remonta en el 69' para los de Dragan Stojkovic ante Irlanda. Vlahovic había hecho el empate poco antes del descanso. 2-1.

EN DIRECTO: Pjanic adelanta a Bosnia... y Pukki empata

En Helsinki se rompió el 0-0. Joronen le detuvo un penalti a Pjanic, pero el centrocampista del Barça metió el rechace para adelantar a Bosnia. Eso sí, tres minutos llegó el empate del bueno de Teemu Pukki.

EN DIRECTO: Dembélé entra por Coman en Francia

Tras el empate, Deschamps hace cambios. Se sienta Kingsley Coman, que había estado siendo de lo mejor de Francia, y en su lugar entra Ousmane Dembélé. Veamos si el del Barça sigue con su buen momento también en su selección. También entró Pogba por Giroud.

EN DIRECTO: ¡Ucrania le empata a Francia! ¡Kimpembe se lo metió en propia!

¡Bueno! ¡Gooooooooooooooool de Ucrania! Hubo muchas dudas en Francia en el inicio del segundo tiempo y lo acabó pagando. Tras un muy mal despeje de Kanté, la jugada siguió, Sydorchuk disparó desde la frontal y el balón rebotó en Kimpembe antes de colarse llorando en la portería de Lloris. 1-1.

Por otra parte, Noruega ya le ha cogido el ritmo al partido y mete el 0-3. Marca Svensson.

EN DIRECTO: sexto de República Checa... ¡y gol de Malta!

República Checa se está cebando con Estonia. Jankto mete el 1-6 en Tallín. Y ojo, porque Malta le recorta distancias a Rusia. Mbong mete el 1-2.

EN DIRECTO: Bruno Fernandes entra al campo en Portugal

Pese a que portugal gana 1-0, a Fernando Santos no le estaba haciendo mucha gracia lo que veía y movió ficha al descanso. Se queda en el banquillo Joao Moutinho y entra al campo Bruno Fernandes.

EN DIRECTO: ¡el quinto de República Checa! ¡'Hat trick' de Soucek!

El primer gol de las segundas partes llega donde ya ha habido unos cuantos. República Checa le mete el 1-5 a Estonia y lo hace Tomas Soucek. 'Hat trick' para el centrocampista del West Ham.

EN DIRECTO: ¡vuelve a rodar el balón en Europa!

Ya están en marcha las segundas mitades en los once partidos simultáneos de esta noche. Veamos qué nos traen los segundos 45 minutos.

EN DIRECTO: ¡descansos! Repasamos marcadores

Llegamos al descanso en los once partidos de esta noche. Se movió el marcador en todos menos dos, en el Finlandia-Bosnia y el Chipre-Eslovaquia. Repasamos todos los resultados:

Turquía 4-2 Países Bajos

Finlandia 0-0 Bosnia

Letonia 1-1 Montenegro

Gibraltar 0-2 Noruega

Francia 1-0 Ucrania

Malta 0-2 Rusia

Bélgica 2-1 Gales

Estonia 1-4 República Checa

Serbia 1-1 Irlanda

Portugal 1-0 Azerbaiyán

Eslovenia 1-0 Croacia

Chipre 0-0 Eslovaquia

EN DIRECTO: Soucek remata a Estonia

Mientras, en Tallín, República Checa termina de machacar a Estonia, que se las prometió felices tras adelantarse. Tomas Soucek cierra el primer tiempo con doblete y 1-4. Buena noche para el centrocampista del West Ham.

EN DIRECTO: ¡segundo de Noruega en dos minutos!

¡Y otro! No le entraban y ahora los ha metido a pares. Thorstveldt le da el segundo golpe a Gibraltar.

EN DIRECTO: ¡Sorloth adelanta a Noruega!

¡Gooooooooool de Noruega! Se le estaba resistiendo Gibraltar y justo antes del descanso llegó el gol. Córner que cuelga Midtsjo y el delantero del RB Leipzig cabecea.

EN DIRECTO: ¡goooool de Portugal! ¡vaya liada del portero!

¡Increíble! ¡Goooooooooooool de Portugaaaal! Cancelo colgó el balón al área, el portero Mahammadaliyev salió de puños al punto de penalti a media altura, algo incomprensible, y el esférico rebotó en Medvedev antes de colarse en la portería. Vaya error.

Lejos del Juventus Stadium, donde se está jugando el partido de Portugal, también hay noticias. Irlanda empató a Serbia (1-1) y Montenegro ha respondido en un minuto al gol de Letonia (1-1). Marcó Jovetic.

EN DIRECTO: ¡Bélgica remonta a Gales!

¡Goooooooooooooool de Thorgan Hazard! Bélgica le da la vuelta al marcador ante Gales y se pone 2-1. También se movieron las cosas en el Malta-Rusia, donde Mario Fernandes ha hecho el 0-2. Soucek metió el 1-3 para República Checa ante Estonia.

EN DIRECTO: ¡vaya ocasión de Giroud para Francia!

Qué bueno es Mbappé. Regateó por dentro, cedió para Pavard y el centro del lateral lo cabeceó Olivier Giroud por encima del larguero. A punto de llegar el 2-0 de Francia.

EN DIRECTO: ¡goooooooolazo de De Bruyne!

¡Empata Bélgica! ¿Quién si no? Kevin de Bruyne hace el 1-1 ante Gales con un zapatazo desde lejos que sorprendió a Ward. El portero no estaba bien colocado. En otro orden de cosas: Rusia se adelantó a Malta (0-1) y República Checa no tarda en remontar ante Estonia. Marcó Barak (1-2).

EN DIRECTO: ¡qué GOLAZO de Griezmann!

¡Vaya golaaaaaaazo acaba de meter Antoine Griezmann! Recibió de Pavard en el pico del área y se sacó un disparo con rosca a la escuadra brutal. Se adelanta Francia a Ucrania. Parecía claro el fuera de juego de Pavard en el inicio de la jugada, pero como no hay VAR, pues así se queda.

EN DIRECTO: ¡Otro gol! ¡Eslovenia sorprende a Croacia!

Cómo se está poniendo la tarde. Lovric adelanta a Eslovenia ante Croacia, que hoy sale con Kovacic, Modric y Brozovic en el centro del campo. Y en Tallín, República Checa empata (1-1) con gol de Shick. Irlanda también se adelantó a Irlanda (0-1). Marcó Browne.

EN DIRECTO: ¡gol de Estonia a República Checa!

Ojo, hay sorpresa en Tallin. Rauno Sappinen adelanta a Estonia ante República Checa. 1-0.

EN DIRECTO: ¡Gales se adelanta a Bélgica!

¡Y tenemos el primer gol! ¡Gooooooooool de Gales! Gran jugada de Gareth Bale con una doble pared que acaba en la definición de Harry Wilson ante Courtois. Por cierto, antes se lesionó Joe Allen y tuvo que ser sustituido por Joe Morrell. 0-1.

EN DIRECTO: Bernardo Silva tuvo la primera para Portugal

Primeros cinco minutos de dominio de Portugal, que arrancó manejando el balón y tuvo la primera ocasión con un remate de Bernardo Silva desde fuera del área. La curiosidad del once de los lusos: sus tres centrocampistas son los del Wolverhampton Wanderers. Pedro Neto, Joao Moutinho y Rúben Neves.

EN DIRECTO: ¡arranca el rumbo a Catar 2022!

Ya rueda el balón en once estadios distintos en Europa. Aquí empieza el camino al Mundial de Catar 2022 y os lo contamos todo en directo. Repasamos todos los partidos:

Turquía 4-2 Países Bajos

Finlandia-Bosnia

Eslovenia-Croacia

Malta-Rusia

Chipre-Eslovaquia

Letonia-Montenegro

Gibraltar-Noruega

Francia-Ucrania

Bélgica-Gales

Estonia-República Checa

Serbia-Irlanda

Portugal-Azerbaiyán

EN DIRECTO: ¡ya suenan los himnos en Europa!

Comienzan a tronar los himnos por toda Europa. 22 equipos, once partidos... ¿habrá sorpresas? Después del campanazo de Turquía con Países Bajos, veremos qué nos reserva esta noche.

EN DIRECTO: Haaland, Cristiano o Mbappé, todos titulares

Repasamos onces de algunos de los partidos más interesantes de esta noche. Bale, Haaland, Cristiano, Mbappé... todos titulares. Vamos con ello:

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kanté, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; y Giroud.

Ucrania: Bushchan; Matviyenko, Kryvtsov, Zabarnyi; Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Shaparenko, Yaremchuk y Malinovskyi.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans; Mertens, Lukaku y Thorgan Hazard.

Gales: Ward; Mepham, Lawrence, Rodon; Roberts, Wilson, Allen, Ampadu, Williams; Daniel James y Bale.

Portugal: Lopes; Cancelo, Rúben Dias, Duarte, Nuno Mendes; Neto, Moutinho, Rúben Neves; Bernardo Silva, André Silva y Cristiano Ronaldo.

Azerbaiyán: Mahammadaliyev; Medvedev, Badalov, Hüseynov, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Mustafayev, Salahli; Emreli y Ghorbani.

Gibraltar: Coeling; Sergeant, Wiseman, Chipolina, Mouelhi, Marcarenhas-Olivero; Casciaro, Annesley, Walker, Ronan; y De Barr.

Noruega: Jarstein; Svensson, Strandberg, Lode, Meling; Odegaard, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi; Sorloth y Haaland.

EN DIRECTO: ¡arranca el camino al Mundial en Europa!

Se esperaba que a las 18:00 también se jugara el Estonia-República Checa, pero al final se atrasó a esta tanda de las 20:45. Once partidos a la vez en la que tenemos duelos muy atractivos como el Francia-Ucrania o el Bélgica-Gales. También vuelve Cristiano Ronaldo en el Portugal-Azerbaiyán.

EN DIRECTO: ya se jugó un partido, el Turquía-Países Bajos

La tarde comenzó con el Turquía-Países Bajos, que se resolvió con victoria por 4-2 para los otomanos. Un 'hat trick' del gran Buruk Yilmaz desactivó al equipo de Frank de Boer, que solo reaccionó cuando ya caía 3-0. Recortó hasta el 3-2, pero el delantero sentenció con una falta espectacular y Çakir le sacó un penalti a Depay.

Viven con nosotros en directo todo lo que ocurra este miércoles en la jornada 1 de la clasificación en Europa al Mundial de Catar 2022.

¡Bienvenidos al camino a Catar 2022 de Europa!

¡Hola, ¿qué tal?! Ya estamos aquí para contaros todo lo que ocurra en este miércoles de locura. Arrancó la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022 en Europa y desde las 20:45 tenemos la friolera de once partidos simultáneos.