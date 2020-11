Así seguimos el directo del Rayo Vallecano - F.C. Cartagena

32'

Álvaro García se quejaba de que David Simón había cortado con la mano un centro suyo, pero el árbitro indicó fuera de juego, conque la jugada queda anulada. En efecto, no estaba adelantado el '18' y debería haber seguido el juego, pero también es cierto que no, que David Simón no le dio a la bola con la mano.