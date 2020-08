Así seguimos el directo del RB Leipzig - PSG

56'

¡Goooooooooooooooooooooool del PSG! Bernat bate a Gulacsi, que tocó la bola pero no pudo evitar que entrase. El portero no anduvo fino unos segundos antes, cuando no reaccionó a una llegada de Di María que parecía tener controlada. El 'Fideo' recuperó y la puso al área para que el español firmase el 0-3.