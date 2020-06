Así seguimos el directo del Real Madrid - Valencia

21'

¡Ojo que habrá que mirarlo en el VAR! Chutó Soler, dio en Varane y remachó Rodrigo. Estaba en primer lugar en fuera de juego Maxi, que hace lo imposible por no tocarla. Pero claro, Varane no pudo despejar bien. Luego, no había fuera de juego de Rodrigo.