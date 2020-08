La Europa League, en directo: ¡Final el United está en semifinales!

Tras un partido de una intensidad extrema, el Manchester United se llevó la eliminatoria con penalti transformado por Bruno Fernandes. Fue de menos a más al cuadro inglés que en los últimos minutos se mostró superior. El Copenhague lo luchó, pero no pudo encontrar un hueco para definir.

La Europa League, en directo: se revisó la acción y fue fuera del área

Al final en una de las repeticiones se vio que el defensor tocó el balón fuera del área. Era mano clara, pero al no ser en la zona de castigo no se puede rearbitrar.

La Europa League, en directo: se quejó el Copenhague de un mano en el área

Pidió el conjunto danés una mano dentro del área del United. No lo señaló el colegiado, pero como el balón no ha salido en los últimos 2 minutos el VAR no ha podido revisar la acción.

La Europa League, en directo: en juego los últimos 15 minutos

Solo un cuarto de hora le queda al Copenhague para lograr el empate y forzar los penaltis...

La Europa League, en directo: ¡descanso de la prórroga!

Se llega al cambio de campo con otro paradón de Johnsson. El United ha podido sentenciar, pero el portero del Copenhague mantiene vivo a los suyos.

La Europa League, en directo: ¡gooool de Bruno Fernandes!

¡Gooooooooool del Manchester United! Fuerte y a la derecha del portero, fantástico lanzamiento del portugués.

La Europa League, en directo: ¡penalti para el United!

Centro raso de Mata y Martial, que andaba rondando el área, fue derribado por la zaga.

La Europa League, en directo: ¡comienza la prórroga!

Ya está en juego la media hora extra. ¿Se desequilibrará al final la balanza?

La Europa League, en directo: ¡Prórroga en el United-Copenhague!

Se terminó el tiempo reglamentario. El partido pudo caer de cualquier lado de la balanza, pero al final se mantuvo la igualdad veremos 30 minutos más de fútbol.

La Europa League, en directo: ¡Final, el Inter está en semifinales!

No hay tiempo para más. Aguantó el Inter los envites finales del Bayer Leverkusen. Fueron mejores los italianos, pero no pudieron materializar más goles y sufrieron en los instantes finales.

La Europa League, en directo: se añadieron seis minutos en el Inter-Bayer

Seis minutos más de juego tiene el Bayer para anotar un gol que fuerce la prórroga. Y ojo que Alexis se ha lesionado y va cojo por el campo porque no puede hacer más cambios Conte.

La Europa League, en directo: ¡al final anula el penal por el VAR!

Tocó el balón Barella el balón con la mano desde el suelo. Se vuelve a quedar con las ganas el Inter y Lukaku.

La Europa League, en directo: ¡penalti para el Inter!

Eriksen consiguió hacerse con un balón suelto dentro del área y Tapsoba le empujó dentro de la zona de castigo.

La Europa League, en directo: ¡lo ha tenido Martial!

Pudo adelantarse el United. Disparó Martial pero Johnsson metió una mano milagrosa para desviar a córner.

La Europa League, en directo: asusta el Bayer

Centro desde la izquierda de Leon Bailey al que no llegaron por centímetros ni Havertz ni Volland.

La Europa League, en directo: otra más para el Inter

Moses ha podido hacer el tercero. El extremo dejó atrás a dos rivales pero su chut lo desvió Hradecky como buenamente pudo.

La Europa League, en directo: ¡ahora lo tuvo el Copenhague!

Gran jugada trenzada por los daneses, que se metieron hasta la cocina, peor Brian Oviedo no pudo definir ante la maraña de piernas con la que se encontró.

La Europa League, en directo: ¡al palo Bruno Fernandes!

¡Otro palo más para el United! No se lo pensó Bruno Fernandes, que chutó con confianza desde fuera del área y se encontró con la madera.

La Europa League, en directo: ¡Alexis ha tenido dos claras!

¡Alexis Sánchez ha podido hacer el tercero! Hasta dos oportunidades tuvo el chileno, pero primero se encontró con el guardameta y luego, con un zaguero.

La Europa League, en directo: ¡al palo Greenwood!

¡Ha tenido el gol el United! Chut cruzado raso de Greenwood que se estrella en la madera. Cazó el rechace Rashford y embocó, pero se encontraba en fuera de juego en el momento del disparo. No hizo falta VAR.

La Europa League, en directo: entró Eriksen en el Inter

Minutos para Eriksen en el Inter. El danés deberá controlar los tiempos para que el partido no se le escape a Conte. Probó fortuna con un disparo desde fuera del área.

La Europa League, en directo: buenos minutos del United

El Manchester United ha entrado mejor en esta segunda mitad. Ha conseguido encerrar al Copenhague en su área, pero no termina de tener claridad en los metros finales.

La Europa League, en directo: ¡ha evitado Lukaku un gol del Inter!

Llegó en segunda línea Gagliardini para rematar un centro de Young, pero su chut golpeó en el cuerpo de Lukaku, que no pudo quitarse y, además, estaba en fuera de juego.

La Europa League, en directo: arranca también el duelo de United y Copenhague

Ya está en marcha la segunda mitad. ¿Veremos al fin algún gol que suba al marcador o nos iremos a la prórroga?

La Europa League, en directo: arranca la segunda parte del Inter-Bayer

Ya está en juego la segunda mitad entre Inter de Milán y Bayer Leverkusen. A ver si seguimos viendo un partido tan abierto como en la primera mitad.

La Europa League, en directo: descanso en el United-Copenhague

Empate sin goles. El Copenhague salió con mucha ambición y con el paso de los minutos se fue quedando sin gasolina. Reaccionó el United con un cabezazo de Fernandes al larguero y un tanto anulado a Greenwood por fuera de juego tras revisión del VAR.

La Europa League, en directo: descanso en el Inter-Bayer

Final de los primeros 45 minutos. Partido loco en el que ha sucedido de todo. Tres goles en menos de media hora y un penalti que al final no fue tras revisar el VAR. En líneas generales el Inter ha sido mejor. Lukaku, una bestia que se ha merendado a zaga rival. Mejoró el Bayer con el paso de los minutos y recortó distancias por medio de Havertz, pero el más peligroso fue Diaby.

La Europa League, en directo: ¡anulado el gol del United!

No sube al marcador el tanto de Greenwood. Cuando robó el United Greenwood se encontraba en fuera de juego y no le dio tiempo a posicionarse. Sigue el empate a cero.

La Europa League, en directo: ¡Gooool del United que revisa el VAR!

Goooool del Manchester United. Error en la salida de balón del Copenhague que aprovecha Greenwood para abrir la lata.

La Europa League, en directo: últimos cinco minutos de la primera mitad

Los dos partidos han sufrido un poco de bajó en estos últimos minutos. El cansancio comienza a aparecer tras más de 40 minutos de muchísima tensión.

La Europa League, en directo: el United sigue sin estar cómodo

Más velocidad ahora en las transiciones del Manchester United, pero se nota que no terminan de estar cómodos. Falta precisión en el último pase.

La Europa League, en directo: ¡se libra el Bayer de un penalti en contra!

¡El VAR también quiere su protagonismo! Entró D'Ambrosio por la derecha y puso un centro. El cuero golpeó entre el hombro y el cuero de Sinkgraven. Del Cerro Grande pitó penalti en un principio. El VAR, por otro lado, le avisó de que revisara la acción. Tras ver la repetición, el colegiado se retractó.

La Europa League, en directo: ¡Goooool de Havertz!

¡Gooooooool de Kai Havertz para el Bayer! Recortan los alemanes. Buena combinación de Volland con Havertz, que se encontraba habilitado por la mala colocación de Godín. Gran definición del delantero.

La Europa League, en directo: ¡el segundo del Inter!

¡Gooooooooool del Inter! Filtró el balón Ashley Young para Lukaku. El belga aprovechó que Tapsoba intentó meterle cuerpo, ganó la pugna y definió a la media vuelta. La apisonadora del Inter ya está en marcha.

La Europa League, en directo: ¡al larguero el United!

¡Lo han tenido los ingleses! Remató Bruno Fernandes en el segundo palo y se estrelló en el travesaño. Se anima el choque.

La Europa League, en directo: se libra de nuevo el United

Los de Solskjaer no terminan de asentarse. Volvió a llegar el Copenhague al área de Romero, pero no pudo definir con comodidad Daramy. El United no arranca.

La Europa League, en directo: ¡Golaaaazo de Barella!

¡Gooooool del Inter! Llegó el primer tanto de la noche. Lukaku recibió el balón dentro del área, su remate fue bloqueado por la defensa y le cayó en la frontal a Barella. Perfecto chut del futbolista del Inter con el exterior del pie al fondo de la red.

La Europa League, en directo: Susto para el United

Tanto Manchester United como Copenhague están jugando con fuego. Ambos equipos tienen serios problemas a la espalda de sus defensas. Cada uno tuvo una ocasión, pero ninguno supo definir.

La Europa League, en directo: Minutos de tanteo

El partido se desarrolla idéntico en ambos partidos en estos primeros minutos. Mucho respeto y, al mismo tiempo, miedo a cometer errores. Inter y United parecen algo más sueltos.

La Europa League, en directo: ¡Arrancan los partidos!

Ya han dado comienzo los dos partidos en Alemania. Les recordamos: por un lado están Inter y Leverkusen, por el otro juegan United y Copenhague.

La Europa League, en directo: ¡Esto va a comenzar!

Los jugadores de los cuatros equipos ya están saliendo por el túnel de vestuarios. Esto va a comenzar. Agarren sus palomitas, sus refrescos y sus cervezas.

La Europa League, en directo: lesión de última hora

El Bayer Leverkusen no podrá contar al final con Sven Bender, que se ha lesionado en el calentamiento. Su puesto lo ocupará Jonathan Tah.

La Europa League, en directo: y así parten los daneses

Este es el once inicial del Copenhague: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Pep Biel, Stage, Zeca; Daramy, Wind, Falk.

La Europa League, en directo: Así sale Solskjaer

El Manchester United parte con estos protagonistas: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

La Europa League, en directo: El XI del Bayer

Así parte el Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Diaby; Volland.

La Europa League, en directo: Así saldrá el Inter

Estos son los once hombres de Conte: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku y Lautaro.

La Europa League, en directo: Düsseldosrf y Colonia, los centros de atención

Los dos partidos se jugarán simultáneamente en Düsselfdorf, donde tendrá lugar el Inter-Bayer, y en Colonia, en el que se medirán United y Copenhague.

La Europa League, en directo: ¡bienvenidos a los cuartos de final!

¡Buenas tardes y bienvenidos a los cuartos de final de esta atípica Europa League a partido único. En las próximas horas nos esperan dos partidazos por delante. El Manchester United se verá las caras con el Copenhague y simultáneamente el Inter se medirá al Bayer Leverkusen.