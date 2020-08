Así seguimos en directo la presentación de Trincao con el Barcelona

Y hasta aquí la presentación de Trincao con el Barcelona, tras una rueda de prensa que ha estado protagonizada de principio a fin por la posible salida de Leo Messi del Barcelona.

"Trabajamos para dar los mejores jugadores al Barça"

"Trabajamos para dar los mejores jugadores al Barça. Muchas veces hemos sido criticados por nuestro trabajo y luego, en el tiempo, se le ha dado valor. Es un trabajo ingrato porque los resultados no son inmediatos. Seguro que los jugadores que han ido llegando darán mucho por el Barça", sentenció Ramón Planes para poner punto y final a la rueda de prensa.

¿Ha comunicado Messi que no estará en los entrenamientos?

Planes responde alto y claro: "No nos lo ha comunicado, entiendo vuestra inquietud. Cualquier comunicación entre las partes debe quedar ahí, no haremos una transmisión de lo que hablemos".

"Luchamos con el objetivo de que la plantilla sea la mejor"

"Luchamos con el objetivo de que la plantilla sea la mejor. Es nuestro trabajo. El club está trabajando internamente en el nuevo proyecto. Koeman ya comentó que iba a hablar con los jugadores. Son momentos difíciles, pero tenemos una hoja de ruta para construir al nuevo equipo", añadió Planes.

"No hay división en la directiva para dejar marchar a Leo"

Planes: "No hay división en la directiva para dejar marchar a Leo. Todos queremos a Messi en el equipo, sin ninguna división. Es un placer inmenso verlo ganar. Por el respeto que merece Messi y el Barça, hay que construir internamente y conjuntamente. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo en ello".

"Queremos a Messi en el equipo"

Planes: "Quien entienda un poco de fútbol quiere a Leo en su equipo. Es un jugador ganador como el Barça es un club ganador. Todo lo que queremos es volver a ganar, nada más".

"No podemos hacer de esto una disputa entre Messi y el Barcelona"

Planes: "Intentamos hacer un equipo ganador. Esta es la hoja de ruta. Tenemos que tener mucho respeto. No podemos hacer de esto una disputa entre Messi y el Barcelona, porque ninguna de las dos partes se lo merece".

"No contemplamos la salida contractual de Messi"

Planes: "No contemplamos la salida contractual de Messi, porque queremos que Leo se quede. Respetamos al máximo a Leo. Es nuestra idea y creo que Messi le ha dado muchísimo al Barça y el Barça a Leo. La gente ha visto el matrimonio que hay entre Barça y Leo. Le ha dado muchas alegrías a la afición y tenemos que luchar para que siga adelante. Estamos trabajando internamente y estamos dedicando muchas horas para que esto siga así. En estos momentos lo que tenemos que intentar es trabajar internamente para buscar lo mejor para el Barça y para Leo".

"Nuestra idea es construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo"

Planes: "Es una noticia importante para nosotros lo de Leo Messi. Pero hemos dicho muchas veces que tenemos que pensar en el futuro del Barça. Tenemos que construir un nuevo ciclo ganador junto al mejor jugador del mundo. Estamos ahora en esa etapa y tenemos que sacar todos conclusiones de lo que pasó esta temporada. Nuestra idea es construir un equipo en torno al mejor jugador del mundo".

"Cristiano y Messi son los mejores del mundo para mí"

"Espero hacerlo muy bien aquí y que las personas disfruten de mi fútbol. Me han hablado muy bien de la ciudad. Voy a implicarme al máximo y daré el máximo para ayudar al equipo. Mis referencias son Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que son los mejores del mundo para mí".

"Figo es muy bueno, pero estoy aquí para hacer mi historia"

"Figo es muy bueno, claro, pero yo estoy aquí para hacer mi historia y mi trabajo", respondió el luso sobre el paso de Luis Figo por el Camp Nou.

"Me gusta ayudar al equipo con mis goles y asistencias"

Sobre su faceta en el campo, Trincao respondió: "Me gusta ayudar al equipo tanto con goles como con asistencias". Además, habló sobre sus virtudes como jugador: "Tengo que hablar con el entrenador para saber qué quiere de mí. Puedo jugar en diferentes posiciones, me siento cómodo en todas. Veremos qué tiene el entrenador para mí".

Trincao responde a la posible salida de Messi y Suárez

"Estoy aquí para hacer mi trabajo. Llevo poco tiempo aquí, no puedo contestar por otros jugadores", responde Trincao a la pregunta sobre la supuesta salida de Luis Suárez.

"Claro que quiero que Messi se quede"

Trincao: "Todavía no he hablado con Koeman. Claro que quiero que Messi se quede, pero es algo que yo no tengo que contestar. Veremos qué pasa".

"Estoy muy contento por llegar al mejor club del mundo"

Trincao: "Es mi primer día, pero me ha encantado. Es todo muy grande. Es el mejor club del mundo y estoy muy contento por estar aquí. Estoy deseando empezar".

"Queremos construir un nuevo ciclo ganador"

Planes: "Bienvenido, Trincao. Queremos construir un nuevo ciclo ganador en la historia del Barça contigo. Bienvenido".

¡Arranca la rueda de prensa!

Ramón Planes toma la palabra para presentar a Trincao. No hay duda de que muchas de las preguntas de los periodistas irán destinadas a Planes sobre la salida de Messi.

En unos minutos, las primeras palabras de Trincao como 'culé'

Todo listo para que arranque la rueda de prensa de Trincao como nuevo jugador del Barcelona. Le acompañará Ramón Planes, director deportivo del club. Bartomeu no estará en la comparecencia.

9 goles y 10 asistencias en 40 partidos

Del Sporting de Braga llega Trincao al Barça con unas grandes cifras bajo el brazo. Nueve tantos y diez asistencias de gol en 40 partidos oficiales, 23 de ellos como titular, son sus cifras.

¿Qué dorsal llevará Trincao en el Barça?

De momento, al igual que pasó con Pedri, se desconoce qué dorsal lucirá Trincao este curso.

Trincao ya pisa el césped del Camp Nou

Ataviado con la primera equipación azulgrana y un balón con los colores del club, Trincao ha pisado por primera vez el césped del Camp Nou, la que será su nueva casa a partir de la próxima temporada.

Trincao vestirá de azulgrana por primera vez

El portugués ya se encuentra en los vestuarios del Barcelona para enfundarse la primera equipación oficial azulgrana y salir al Camp Nou. En el templo 'culé', el luso demostrará su habilidad con el balón.

Bartomeu no estará en la rueda de prensa

La rueda de prensa se dividirá en dos partes: primero, aparecerá solo Trincao; a continuación, le acompañará el director deportivo, Ramon Planes. Bartomeu no hará declaraciones en mitad del revuelo sobre Messi.

Arranca la presentación oficial: ¡Trincao ya ha firmado como jugador del Barça!

Francisco Trincao ya ha firmado su nuevo contrato con el Barcelona. El jugador luso ha estado acompañado de Bartomeu, pese a que había rumores sobre la posible ausencia del presidente del Barça, debido a todo el revuelo generado por la posible salida de Messi.

No sabemos si Josep Maria Bartomeu, presidente del club, acompañará a Trincao en su presentación tras el revuelo que se ha generado con la casi segura salida de Messi del Barcelona.

Trincao estampará su firma en su nuevo contrato con el conjunto catalán, lucirá por primera vez la equipación oficial del Barça, dará toques al balón sobre el césped del Camp Nou y ofrecerá su primera rueda de prensa oficial.

Después de un par de semanas entrenando en la Ciudad Deportiva como un 'culé' más, el conjunto azulgrana presentará de forma oficial al joven extremo derecho portugués de tan solo 20 años.

Con permiso de Leo Messi, el gran protagonista de la mañana en el Camp Nou será Francisco Trincao, segundo fichaje oficial del Barcelona para la temporada 2020-21.

Vive con nosotros el directo de la presentación de Francisco Trincao como nuevo jugador del Barcelona, este miércoles 26 de agosto de 2020. El joven extremo derecho portugués de 20 años se ha convertido, tras Pedri, en el segundo fichaje del Barça para la temporada 2020-21.