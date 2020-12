Así seguimos la gala del The Best 2020

Esto fue todo lo que dio de sí la gala de los premios The Best de la FIFA, la cual tuvo lugar este 17 de diciembre de 2020 en Zúrich. Robert Lewandowski y Lucy Bronze fueron los grandes triunfadores de la gala. Jürgen Klopp repitió como mejor técnico y, entre otros galardones, Son Heung-Min se llevó el Premio Puskás al mejor gol del año.

El The Best, EN DIRECTO: se termina la ceremonia

Recta final de la gala. Varias personalidades del mundo del fútbol muestran sus deseos de cara al año 2021.

El The Best, EN DIRECTO: ¡Lewandowski se lleva el The Best 2020!

¡Y ya hay ganador! El delantero del Bayern de Múnich se lleva el preciado galardón de la FIFA y es elegido mejor futbolista del año. Premio más que merecido tras un 2020 inmejorable tanto a nivel individual como colectivo. Le hizo entrega del trofeo Gianni Infantino, que acudió en persona a ver a Lewandowski y por eso no estaba en la gala. "Gracias a mis compañeros, a mis entrenadores, a todo el equipo. Ha sido un año mágico. Agradezco este premio, aunque lo mejor de la temporada ha sido ganar la Champions League", confesó el '9' del Bayern.

El The Best, EN DIRECTO: ¡llega el momento! ¡Turno para el The Best en categoría masculina!

Y se acerca el instante más esperado de la gala. Es el turno de conocer qué jugador se llevará el The Best y será proclamado mejor futbolista del mundo de este año 2020. ¿Messi, Cristiano o Lewandowski?

El The Best, EN DIRECTO: ¡Lucy Bronze se lleva el The Best 2020!

La futbolista inglesa del Manchester City supera a sus rivales y es coronada como mejor jugadora del año 2020. "Este es un momento inolvidable para el resto de mi vida. Ganar este premio tras un año tan complicado para todos... Quiero agradecer a mis compañeras y a todo el mundo que me ha apoyado y ha estado a mi lado", expresó la británica con emoción.

El The Best, EN DIRECTO: momento de elegir a la Mejor Jugadora de 2020

En breves momentos se conocerá qué jugadora se lleva el The Best 2020. Lucy Bronze, Pernille Harder y Wendie Renard, las candidatas a ser coronadas como mejor futbolista del año.

El The Best, EN DIRECTO: turno para recordar la figura de Paolo Rossi

Ahora la FIFA, de nuevo con Ciro Ferrara, homenajea al recientemente fallecido astro italiano, héroe de Italia en el Mundial de 1982.

El The Best, EN DIRECTO: emotivo homenaje a la figura de Maradona

Momento en la gala para recordar al mítico '10', recientemente fallecido. Sergio Goycochea y Ciro Ferrara, dos ex compañeros e íntimos amigos de Diego, hablan sobre la figura del 'Pelusa'. "Diego transformó la camiseta de la 'Albiceleste' en nuestra bandera. Es difícil explicar lo que significaba para nosotros. Por suerte pude disfrutar de él como compañero y amigo", explicó el ex guardameta.

El The Best, EN DIRECTO: habla Sergio Ramos tras ser elegido en el once FIFPro

El capitán del Real Madrid agradeció estar de nuevo entre los elegidos y dio la clave para mantenerse durante tantos años en lo más alto. "Hay que mantener la ilusión y ambición, el hambre de ganar pese a lograr muchas cosas. Me gusta empezar de cero todos los años, me gusta marcarme objetivos nuevos para aumentar mi palmarés. Querría dedicar este premio a las víctimas del coronavirus, les mando un abrazo muy fuerte a sus familias", sentenció el camero.

El The Best, EN DIRECTO: ¡Este es el mejor once de 2020! Ramos, Messi y Cristiano, entre los elegidos

Turno para el once FIFPro en categoría masculina. Estos son los elegidos: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago; Messi, Lewandowski y Neuer.

El The Best, EN DIRECTO: este es el mejor once femenino de 2020

Se da a conocer el once FIFPro en categoría femenina. Estas son las elegidas: Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Vero Boquete, Rapinoe, Harder, Miedema y Heath.

El The Best, EN DIRECTO: Laura Georges y Christine Sinclair, protagonistas

La ex jugadora del Lyon se suma al escenario en esta ocasión para hablar con la canadiense, que rompió el récord absoluto de 185 goles con una selección nacional. "El fútbol femenino está cambiando, hay más oportunidades. Les diría a las niñas que sigan soñando y esforzándose", comentó la canadiense.

El The Best, EN DIRECTO: ya hay Mejor Aficionado de 2020

Marivaldo Francisco da Silva se lleva el premio al Mejor Aficionado del año. Pese a que hay problemas con el sonido, se ve muy emocionado al brasileño.

El The Best, EN DIRECTO: Mattia Agnese se lleva el premio al Fair Play de la FIFA

Llega el momento de uno de los galardones anexos a las principales categorías, el galardón al Juego Limpio. Se lo lleva el italiano Mattia Agnese, que salvó la vida a un rival durante un partido.

El The Best, EN DIRECTO: ¡Primera sopresa! ¡Klopp, mejor entrenador!

El técnico del Liverpool se lleva el galardón y repite su galardón de 2019. Hansi Flick, preparador del Bayern de Múnich, era el gran favorito, pero el entrenador 'red' se lleva el galardón tras la histórica captura de la Premier League. "Estoy en shock. Tenía mucho respeto a los otros nominados. Gracias a mis jugadores. Tengo que agradecer a todos mis ayudantes, lo que hemos hecho en los últimos años ha sido increíble. No puedo explicar lo que significa que no haya público, recordamos cómo sonaba el estadio cuando habían aficionados. Ha sido muy intenso. Mi equipo lo ha hecho muy bien", explicó el germano.

El The Best, EN DIRECTO: ¿Bielsa, Klopp o Flick?

Turno para el premio a mejor entrenador. El argentino y los dos preparadores alemanes optan a ser coronados como mejor técnico de 2020.

El The Best, EN DIRECTO: Sarina Wiegman, mejor entrenadora de 2020

La neerlandesa, seleccionadora de Países Bajos, se lleva el galardón a mejor técnica del fútbol femenino por su buen hacer con la 'Oranje'. "Hay que ser siempre modesto, estar preparado para todo y estar conectado con el equipo. Muchos entrenadores me inspiran para seguir trabajando al máximo", expresó la preparadora.

El The Best, EN DIRECTO: Arsène Wenger sale al escenario

El que fuera legendario técnico del Arsenal se une presencialmente a la gala. El francés será el encargado de entregar los premios a mejor entrenador y entrenadora.

El The Best, EN DIRECTO: turno para el Premio Púskas... ¡se lo lleva Son Heung-Min!

El atacante del Tottenham se lleva el premio al mejor gol de 2020 por su fenomenal tanto ante el Burnley. El surcoreano ha explicado a los presentadores lo que pensó antes de su tanto 'maradoniano'. "Recibí el balón, no encontré otra opción y fue una gran sorpresa hacer ese gol. No me di cuenta de que había hecho ese gol. Lo vi después del partido y me di cuenta de que había sido un gol especial, estaba muy sorprendido. Fue una sensación espectacular", sentenció.

El The Best, EN DIRECTO: Neuer, emocionado tras el galardón

El portero del Bayern ha agradecido el premio y ha destacado el gran año del cuadro bávaro. "Muchas gracias. Ha sido uno de los mejores años de mi carrera. Ha sido increíble lo que hemos hecho. Nuestro equipo ha tenido una gran mentalidad, estábamos muy motivados", explicó.

El The Best, EN DIRECTO: turno para el mejor portero... ¡Neuer es el ganador!

El guardameta alemán del Bayern de Múnich se lleva el premio al mejor guardameta. El germano supera a Jan Oblak y Alisson Becker tras un año extraordinario en el que su equipo lo ganó todo.

El The Best, EN DIRECTO: Sarah Bouhaddi, mejor portera de 2020

La guardameta del Olympique de Lyon se lleva el The Best 2020. La francesa se ha impuesto a la estadounidense Alyssa Naeher y a la chilena Christiane Endler.

El The Best, EN DIRECTO: Pascal Zuberbühler, al escenario para dar el premio a la mejor portera

El ex guardameta suizo será el encargado de anunciar la ganadora a este galardón.

El The Best, EN DIRECTO: Rashford, reconocido con el Premio FIFA Foundation

El jugador del Manchester United se lleva este distintivo después de su campaña para lograr convencer al Gobierno Británico de que ofreciera comidas gratuitas en los colegios.

El The Best, EN DIRECTO: Infantino recuerda a Maradona y Paolo Rossi

Gianni infantino, presidente de la FIFA, no está presente en la gala, pero ha dejado preparado un vídeo en el que repasó un complicado 2020 para el mundo y el fútbol. A su vez, el dirigente recordó a los tristemente fallecidos Diego Armando Maradona y Paolo Rossi.

El The Best, EN DIRECTO: ¡Arranca la gala del The Best!

Ya están sobre el escenario Ruud Gullit y Reshwin Chowdhury presentando la ceremonia, que arranca con un emotivo vídeo para recordar los difíciles tiempos de pandemia de este 2020 y agradecer a los sanitarios su esfuerzo.

El The Best, EN DIRECTO: así se deciden los ganadores

Los ganadores son elegidos mediante el voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, por un grupo de más de 200 periodistas y por las votaciones de los usuarios a través de la página oficial de la FIFA organizadas entre el 25 de noviembre y el pasado 5 de diciembre.

El The Best, EN DIRECTO: repasamos los candidatos en las diferentes categorías

Al margen del premio al mejor jugador masculino, la FIFA entregara premios a la mejor jugadora, mejor guardameta (tanto masculino como femenino), mejor entrenador/a y el Premio Puskás al mejor gol de 2020. Estos son los candidatos, en orden, de cada categoría.

El The Best, EN DIRECTO: Ruud Gullit y Reshwin Chowdhury presentarán esta gala telemática

El ex futbolista neerlandés y la periodista serán quienes conduzcan la ceremonia de entrega de los diferentes premios.

El The Best, EN DIRECTO: ¿Repetirá Messi como ganador?

Hay muchos premios que repartir esta tarde, aunque el más esperado es el de mejor jugador del año en categoría masculina. Al mismo aspiran Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. El argentino defiende su corona, pero el atacante polaco del Bayern de Múnich es el gran favorito tras su extraordinario año a nivel personal y colectivo, ya que lo ha ganado todo.

El The Best, EN DIRECTO: ¡Bienvenidos a la gala The Best 2020!

Buenas tardes a todos. En pocos minutos dara inicio la entrega de los premios The Best 2020 de la FIFA en Zúrich (Suiza). La ceremonia, que dará comienzo a las 19:00, será bastante peculiar, ya que no será presencial como otros años debido a la pandemia del coronavirus.