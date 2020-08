Así seguimos la previa del Deportivo-Fuenlabrada

Hasta aquí la previa del encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Fuenlabrada, que comenzará a las 20.00 horas. Os recordamos que podéis seguir todo lo que ocurra en el encuentro a través de este enlace. ¡Hasta la próxima!

ÚLTIMA HORA: once del Fuenla... y solo 13 jugadores en total

El Fuenlabrada solo podrá contar con 13 jugadores en total para el partido. Los titulares son: Ruvira; Dani Fernández, Peteiro, Ciss, José Fran; Caye Quintana, José Rodríguez, Nteka, Clavería, Fernández; y Jeisson.

ÚLTIMA HORA: ¡Ya tenemos once del Dépor!

El Deportivo de la Coruña ha sido el primer equipo en hacer oficial su once: Jovanovic; Valín, Mujaid, Bergantiños, Montero; Salva Ruiz, Borja Valle, Vicente Gómez, Aketxe; Beauvue y Sabin Merino.

ÚLTIMA HORA: el Fuenla ya está en Riazor

El Fuenlabrada ha llegado a Riazor minutos antes de que lo hiciese el Deportivo de la Coruña. En un amplio dispositivo policial y tras la cancelación de la concentración de aficionados del conjunto gallego, el equipo de Sandoval llegó a su destino sin problemas.

El 'caso Fuenlabrada' podría alargarse hasta el próximo 24 de agosto. Es la fecha estipulada en la que puede ponerse punto y final a la pelea, una vez se conozca el equipo que acompaña a la SD Huesca y al Cádiz en Primera.

ÚLTIMA HORA: el Dépor ya ha llegado a Riazor

El Deportivo de la Coruña, con Fernando Vázquez al frente, ya ha llegado a Riazor para el encuentro ante el Fuenlabrada. Recordamos que comenzará a partir de las 20.00 horas.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: menos de dos horas... ¿habrá partido?

Quedan menos de dos horas para que dé comienzo el partido. De momento el choque se disputará, aunque no se descarta una protesta tanto de los aficionados como del club local.

ÚLTIMA HORA: el Fuenla irá escoltado a Riazor

Seis furgones de la Policía Nacional escoltarán al Fuenlabrada hasta el estadio de Riazor, según informó 'El Chiringuito'. Un amplio dispositivo de seguridad para asegurar la llegada del conjunto fuenlabreño al escenario del partido.

ÚLTIMA HORA: el Fuenlabrada niega nuevos positivos

El Fuenlabrada, a través de sus redes sociales, negó que no hay ningún nuevo positivo en el club. Eso sí, los dos jugadores que tanto 'Marca' como 'COPE' revelaron no se habían recuperado totalmente, y es que solo habían dado en una ocasión negativo, siendo la segunda prueba positivo.

'COPE' informó de que la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha pedido a la LFP los certificados de PCR de la expedición del Fuenlabrada, la homologación del laboratorio que hace los test e informes médicos de los positivos de días prfecedentes, con certificación de inexistente carga viral.

ÚLTIMA HORA: dos positivos en el Fuenla a horas del partido

Dos jugadores del Fuenlabrada, que aún no se habían reincorporado con el resto de sus compañeros, han dado positivo en las últimas pruebas PCR realizadas. Dos nuevos positivos en el conjunto fuenlabreño.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: ¿Se jugará el partido?

Un partido rodeado de polémica, "paripés" que se podrían hacer, siete profesionales en el Fuenlabrada, incluso un positivo de última hora en el conjunto 'kiriko'. ¿Se jugará finalmente el partido?

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: ¡Dos positivos en el Fuenlabrada!

¡Llegan noticias de última hora! Según informó 'Marca', un jugador 'kiriko' no ha viajado hasta La Coruña al haber dado de nuevo positivo. Había sido uno de los futbolistas que había sido afectado por el brote, si bien se le dio el alta epidemiológica. Al no poder confirmar el negativo, aún no se había incorporado con el resto de sus compañeros, que están de camino a La Coruña. 'COPE' informó de que hay otro futbolista que también ha vuelto a dar positivo.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: ¡menos de cuatro horas para que comience!

El partido entre el Deportivo de la Coruña y el Fuenlabrada empezará, si nada lo interrumpe, a las 20.00 horas. De momento el conjunto madrileño no ha anunciado su llegada a la ciudad gallega.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: ¡esta es la convocatoria del Dépor!

El Deportivo de la Coruña hizo pública este jueves la convocatoria para el partido contra el Fuenlabrada. Finalmente ha podido reunir a 21 jugadores:

Dani Giménez, Álex Bergantiños, Borja Valle, Vicente Gómez, Christian Santos, Aketxe, Mollejo, Jovanovic, Luis Ruiz, Montero, Sabin Merino, Beauvue, Salva Ruiz, Keko, Eneko Bóveda, Mujaid, Gandoy, Valín, Hugo Vallejo, Juan Rodríguez y Alberto.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: el Fuenla acude con siete profesionales

A falta de confirmación oficial por parte del Fuenlabrada, el conjunto 'kiriko' solo ha viajado a La Coruña con siete profesionales, los mínimos indispensables para que no le den el partido por perdido, informó 'AS'.

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: el Fuenlabrada viaja

Al igual que en el viaje del pasado domingo 19 de julio, el Fuenlabrada llegará a La Coruña en avión hacia Santiago y en autobús desde entonces. Alrededor de las 13.30, hora española, los futbolistas del conjunto madrileño se subieron al autocar para realizar el viaje..

La previa del Dépor-Fuenla, en directo: el audio de Bergantiños marcó los días previos

La 'Cadena COPE' filtró un audio de Álex Bergantiños, capitán del Deportivo de la Coruña, en el que pedía a sus compañeros presentarse al partido e incluso "hacer el paripé" en el mismo tras hablar con los jugadores del Fuenlabrada. El club 'kiriko' amenazó con acudir a la justicia y Bergantiños fue llamado a declarar a la Policía.

Aplazada la primera fecha, aceptada la segunda

LaLiga comunicó el martes que, por resolución del Comité de Competición, el encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, fijado en un principio para este 5 de agosto, se disputara este viernes 7 de agosto a las 20.00 horas. La inmediatez y la poca capacidad de reacción que le dejó obligó al Dépor a pedir un aplazamiento.

Los clubes rechazaron ampliar a 24 equipos la Segunda

Un primer sondeo entre los clubes de Segunda División reveló que la mayoría estarían en contra de una temporada con 24 equipos en competición. Esta carta no sentó nada bien a los clubes que ya han descendido. Tanto Racing como Extremadura mostraron su desacuerdo y llegaron a anunciar acciones legales si esta idea se lleva a cabo.

¿Se aceptará la propuesta de la RFEF de 24 equipos?

Y luego, por si fuera poco, llegó la RFEF, que se pronunció mandando escrito en el que propuso una Segunda División de 24 equipos, con el Deportivo de la Coruña y el Numancia, pero sin el Extremadura ni el Racing de Santander. Esto generó el enfado de los dos últimos clubes y, por supuesto, la aceptación de los coruñeses y sorianos.

La Justicia dio un respiro a Tebas y no vio delito

El Juzgado de Instrucción número seis de La Coruña no percibió delito contra la salud pública de LaLiga, Javier Tebas y el Fuenlabrada por el viaje del equipo madrileño. Por ello, el presidente de LaLiga respiró aliviado tras tomar una decisión que estuvo rodeada de controversia por lo que generó en la competición y en el territorio de La Coruña, que se paralizó por los positivos del Fuenlabrada.

La guerra LaLiga-RFEF, de nuevo activa por el Dépor-Fuenla

Días después de que la última jornada unificada se disputara, el Deportivo, que ya estaba descendido por los resultados, cargó contra Tebas por su relación interna con el Fuenlabrada. Pero el presidente de LaLiga se negó a dimitir. "Si a alguien se le tienen que cortar las orejas es a mí, pero no voy a dimitir", explicó.

¿Cómo empezó todo? Con un polémico viaje y un cabreo monumental

Fue el 20 de julio el día en que se desató todo. El Fuenlabrada anunció a su llegada a La Coruña que había algunos positivos en su expedición y pronto fueron confinados en un hotel en tierras gallegas. LaLiga decidió suspender solo el Deportivo-Fuenlabrada, con el equipo de Fernándo Vázquez pugnando por la permanencia. Los de Sandoval, con el 'play off' en su mano. El resto de la jornada unificada se disputó.

Comenzamos por lo último: ¡la unión de Dépor y Numancia contra Tebas!

Así es. La guerra entre los descendidos y LaLiga ha llegado hasta tal punto que el Dépor y el Numancia han unido fuerzas para marchar contra Tebas. Los dos clubes han emitido hace pocos minutos un comunicado conjunto en el que solicitan al CSD la "suspensión inmediata" del presidente de LaLiga.

Llegó el día... ¿Se jugará finalmente el Dépor-Fuenlabrada?

¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo, en el que os contaremos un poco cómo llegan los dos equipos a este partido, el más polémico del año. Nos servirá, sobre todo, para contextualizar con todo lo que ha pasado en las últimas semanas. ¡Empezamos!