Silva pasó revista: Guardiola, su hijo Mateo y su llegada al City

David Silva ha puesto fin a su larguísima, y exitosa, etapa en el Manchester City. El futbolista español ha hecho un repaso a estos años en la web del club.

Toca hacer balance, y los primeros pensamientos han sido para su último entrenador, Pep Guardiola. "Había escuchado que trabajaba muy bien, que le gustaba el fútbol de toque y ofensivo. Eso para mí era muy bueno y al final se ha demostrado que ha ido muy bien", empezó diciendo, sobre el de Santpedor.

"Jugar en el centro del campo me vino muy bien, porque me gusta estar en contacto con la pelota y moverme entre líneas para buscar los espacios y ayudar a los compañeros. Podía ofrecerme para me dieran la pelota y estar en buenas posiciones para dar buenos pases. Guardiola dio con la tecla poniéndome ahí", añadió.

Aunque ya había ganado la Premier antes de Pep, Silva considera que con él se cambió la forma de ganarla. "El cambio ha sido el de dominar mucho a los equipos grandes", explicó.

"Hemos convertido el City en un club ganador y eso es muy bueno, porque la afición se lo merece después de tantos años sin ganar. Hay equipo y futuro para seguir ganando", agregó al respecto David Silva.

Los problemas familiares también han marcado sus últimos años en el club. "Le estoy muy agradecido a él, a todo el equipo y a todo el mundo. Me ayudaron mucho, nunca puesieron ninguna pega", dijo, cuestionado por su ausencia tras nacer su hijo Mateo.

"Fue muy duro estar fuera y viajar solo para jugar, con la cabeza en otro lado. Pero descubrí que tengo una fortaleza que no sabía. Fue un año muy especial. Lo de Mateo salió bien y además ganamos la Premier League", dijo, a continuación.

A su primogénito le pudo hacer un gran regalo. "Cuando estaba en el hospital me venían muchas cosas a la cabeza y una de ellas era que Mateo sanara y pudiera verni a un partido. Al final, se cumplió. Pudo venir a un partido ya sano y encima marqué un gol de falta", rememoró.

Y no pudieron faltar sus recuerdos de su llegada al City. "Cuando estaba en el Valencia, Mancini me llamaba cada dos por tres. Estoy muy agradecido a la confianza que mostró en mí, porque gracias a él he pasado diez años alucinantes", relató.

"El camino del éxito empezó con el primer título, la FA Cup, pero el cambio en la dinámica del club llegó con aquella goleada en Old Trafford. Era el máximo rival, el derbi y ganar de es manera lo cambió todo", dijo también, colmando, a su vez, a Pellegrini de elogios.

En estos diez años, David Silva ha ganado 13 títulos con el Manchester City: cuatro Premier Leagues, dos FA Cups, cinco EFL Cups y dos Community Shields. Y ahora, cerrado un ciclo, el canario busca equipo.