Simao también ve a Joao Félix levantando el Balón de Oro

En unas declaraciones concedidas a 'BTV', Simao Sabrosa quiso explicar cómo fue su paso por el Barcelona cuando era joven y también valoró la etapa de Joao Félix en el Atlético de Madrid.

El portugués comentó sobre su compatriota: "Creo que puede llegar al Balón de Oro. Está en una fase de adaptación, no es fácil. La forma de jugar del Atlético es diferente a la del Benfica y los primeros meses no fueron fáciles. Sé que le molesta ser reemplazado, pero tiene que aprovechar la oportunidad para ganar, debe pensar en el equipo. Tiene que estar fresco para atacar en el equipo de Simeone".

Y recordó sobre su estancia en el Camp Nou: "Guardiola, Figo, Kluivert, De Boer... Si miramos a este equipo, casi todos son entrenadores, jugar con Figo, el gran ídolo, fue fantástico. Fue mi mayor dificultad, siendo extremo pensé '¿dónde voy a jugar?', por un lado estaba Figo, por el otro Rivaldo, tuve que esperar a que fueran sancionados o necesitaran descanso".

"Fueron dos años fantásticos, pasé mucho tiempo con Rivaldo y las conversaciones con Guardiola eran geniales. Ya tenía un sentido táctico, tomó un papel y me dijo los movimientos que debía hacer sin una pelota. En el avión me senté en medio de Figo y Guardiola y ya tenía libros de fútbol. Leía mucho", añadió.

"Tenía 19 años, que iba a hablar yo en medio de estos dos. Terminé un entrenamiento cansado y Rivaldo me pidió que me entrenara con él, porque quería más, no le pude decir que no", sentenció.