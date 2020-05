Simeone celebró los 20 años de su 'Scudetto' con la Lazio

Simeone era uno de los líderes de la Lazio del técnico sueco Sven Goran Eriksson, en el que también estaban sus compatriotas Juan Sebastián Verón, Néstor Sensini y Matías Almeyda, el chileno Marcelo Salas o los italianos Roberto Mancini y Alessandro Nesta, y se coronó campeón de Italia el 14 de mayo de 2000 gracias al triunfo 3-0 contra el Reggina y la derrota 1-0 del Juventus ante el Perugia.

"Habíamos ganado nuestro último partido, en casa contra el Reggina. Nuestro partido terminó mucho antes que el de la Juventus, por la lluvia que caía en Perugia. Nos quedamos esperando su resultado en los vestuarios y yo decidí ducharme porque todavía faltaba mucho por jugar", escribió personalmente Simeone en 'La Gazzetta dello Sport'.

"Cuando estaba entrando en la ducha me dijeron que había marcado el Perugia, nada más empezar la reanudación. Me paré y no me volví a mover. Me quedé allí hasta que terminara el partido. La derrota de la Juventus nos hacía campeones de Italia", prosiguió.

La Lazio llegaba a la última jornada de esa Serie A como segundo clasificado, a dos puntos de distancia del líder Juventus, y acabó al frente de la tabla gracias al inesperado revés del cuadro turinés, condicionado por la tormenta de Perugia.

Simeone, que había llegado a la Lazio precisamente en esa temporada procedente del Inter de Milán, se rindió ante la personalidad de los jugadores de ese Lazio. "Teníamos a un equipo completo, con grandes jugadores. Gente con personalidad y capacidad de superación. El vestuario tenía clara la intención de ganar y a eso se sumaba un entrenador excelente como Eriksson. Fuimos de menos a más y a lo largo de la temporada nos dimos cuenta de que podíamos marcar la historia", afirmó.