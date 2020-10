Simeone deseó lo mejor a Thomas y se negó a hablar de Kondogbia

Thomas ya es historia del Atleti, pero Simeone no quiere hablar de aquellos que suenan para reemplazar al ghanés. Consultado por ambos, deseó buena suerte a su ex jugador y rehusó hablar sobre el valencianista Kondogbia.

Consultado por el futbolista francés, internacional con la República Centroafricana, Simeone fue claro. "No hablé con Kondgobia y no hablo de los que no están aquí", espetó.

De Thomas sí habló algo más. "Sigo pensando lo mismo, la salida de Lucas Hernández fue una salida muy importante era un chico joven de la cantera y con mucho futuro", empezó diciendo, comparando ambos casos.

"Pero antes estas situaciones de las cláusulas ya no podemos compartir ni dar opiniones. Son decisiones que se dan a partir de esa posibilidad que está", añadió.

Dijo apoyar por completo la decisión del que ya es su ex jugador. "En cuanto a Thomas, todo lo que elijan los jugadores que me han dado un montón de cosas, yo estoy contento", dijo.

"Thomas le recuerdo de aquellos partidos que lo veíamos con el B y lo empezamos a subir. Fue a Almería, le costó encontrar un lugar estable y es un jugador extraordinario. Le irá bien y le deseamos lo mejor. Le queremos mucho", zanjó Simeone.

Y aseguró estar contento con la plantilla de esta temporada. "Contento con la plantilla que tengo y que todos estén disponibles para dar el máximo", aseguró el Cholo.

"Tenemos una plantilla importante donde pueden jugar muchos y ojalá que ellos estén felices y el quipo pueda responder. Tenemos siete partidos en 22 días, ojalá podamos mostrar que es una plantilla buena", apuntó también, al respecto.

Eso sí, rehuyó también hablar del impacto de la marcha del ghanés. "De Thomas no voy a hablar de qué gana la plantilla o qué pierde, porque ya no está más", comentó.

"Lo que sí le aportará Lucas Torreira al equipo es energía y dinámica en el medio. Viene de un tiempo que no estaba jugando y vendrá con mucho entusiasmo, ojalá responda a lo que esperamos de él", dijo, sobre el urugayo.

Cuestionado por posibles llegadas, sin entrar en nombres, al tener la posibilidad de fichar, Simeone se lavó las manos. "El club maneja todas las posbilidades de mejorar la plantilla. Ya en este terreno me alejo un poco y me centro en 22 días y siete partidos", respondió.

"A partir de mañana con el Celta empezará esta carera de partidos. Y en cuanto a si pueden jugar juntos Diego Costa y Suárez, sí pueden jugar juntos y tenderemos que ver en qué estado de forma pueda estar cada uno y elegir lo mejor para lograr el objetivo", valoró.

Y acabó repasando los aciertos y errores de su equipo en lo que va de temporada. "La exigencia no la recibo de lo que puede venir de fuera. La exigencia la tengo conmigo mismo. Desde que llegamos nos propusimos ser competitivos y estables, que es lo más duro en el fútbol", dijo.

"Vamos por el mismo camino. Entiendo que lo que dije después del partido del Villarreal, el equipo me ilusiona porque tiene dinámica y tiene ambición. Nos faltó lucidez, pero la intención está y cuando eso está, esperemos mañana hacer un buen partido", añadió el Cholo, para finalizar.