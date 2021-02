Simeone entrenó a Simeone en una sesión marcada por la baja de Giménez

La principal novedad en el entrenamiento de este viernes del Atlético de Madrid fue la presencia de Giuliano Simeone, uno de los hijos del técnico del conjunto 'colchonero'.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Mario Hermoso, de vuelta a los entrenamientos este viernes y listo para el regreso a la competición tras superar el COVID-19, mientras que José María Giménez no se entrenó por unas molestias y es seria duda para la visita a Granada.

Tras perderse los dos últimos duelos contra el Cádiz y el Celta y después del "resultado negativo en una prueba PCR y haber cumplido los requisitos que marcan las autoridades sanitarias y LaLiga", según explicó el club rojiblanco, Hermoso ya está de nuevo a las órdenes del técnico, incluso ya para el encuentro de este sábado.

"Con el ingreso de Mario dentro del equipo, que este viernes fue el primer día que trabajó con el grupo, valoraremos si entendemos que pueda empezar o nos acompañará para entrar en el segundo tiempo o lo que el equipo pida", explicó Simeone, que, mientras recuperó al central zurdo, no dispuso en la sesión matutina de Giménez.

Probablemente tampoco tendrá disponible al central uruguayo en el partido de este sábado. Giménez se retiró antes en el entrenamiento del jueves -hizo la primera parte del trabajo y no participó en los ensayos tácticos, aunque el club no informó de ninguna dolencia- y este viernes no saltó al terreno de juego a causa de unas molestias.

La convocatoria para el encuentro no será pública hasta la tarde de este viernes, aunque todo apunta a que Giménez no estará en ella, al igual que las otras cinco bajas confirmadas para el choque en el estadio Nuevo Los Cármenes; cuatro por Covid-19 (Joao Félix, Moussa Dembélé, Héctor Herrera y Thomas Lemar) y una por sanción, Kieran Trippier.