"Simeone es el mejor entrenador que he tenido"

Seis temporadas perteneció Moreira al Atlético de Madrid, pero nunca tuvo sitio en el primer equipo. Fue encadenando cesiones hasta que, finalmente, terminó en el Belenenses portugués.

Ni un minuto disputó con la camiseta del Atlético. Pero se queda con lo bueno vivido y lo mucho que le enseñó el Cholo. "Es el mejor entrenador que he tenido a la hora de preparar los partidos, si hablamos de lo que significa entender lo que hará el otro equipo", dijo a 'Maisfutebol'.

Recordó cómo se trabajaba en el Atlético cuando formaba parte del equipo: "Cada semana había al menos una sesión de entrenamiento en la que trabajábamos más en cuestiones tácticas dependiendo del oponente y de cómo íbamos a evitar sus ataques o conceder goles. Este es siempre su gran objetivo: no sufrir".

"Para Simeone, hay dos dimensiones que están intrínsecamente vinculadas: táctica y psicológica. Lo que ves son once jugadores, una pelota y un objetivo: ganar. ¿Debe gustar? Es algo que no le interesa. Si el equipo está jugando contra Levante en casa y solo gana 1-0, el resto no importa. Esta es la forma de ver fútbol de Simeone", analizó André Moreira.

Por último, recordó cómo fue cuando llegó al equipo rojiblanco. "Firmé el año en el que fueron campeones de Liga, en 2014. Todo fue rápido. Regresé a Portugal después del Campeonato de Europa y unos días después viajaba a Madrid para firmar el contrato. En ese momento, las oficinas estaban en Vicente Calderón... Pasé del Estádio do Passal, que puede acomodar a unas 2.000 personas a un estadio con aforo para 60.000. Incluso cuando estaba vacío era daba una sensación increíble", finalizó.