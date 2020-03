Simeone espolea a Joao Félix: "Si quiere, va a llegar muy lejos"

El partido contra el Sevilla será clave para Joao Félix, quien tiene todas las papeletas para volver a la titularidad después de superar su lesión. Así lo indican las pruebas de los últimos días, también de la sesión de este viernes.

Este fue el once que probó Diego Pablo Simeone: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Renan Lodi; Ángel Correa, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección; Álvaro Morata y Joao Félix.

De este modo, atacante portugués vuelve a la alineación inicial seis partidos después (cuatro de baja por lesión y dos como suplente). Ha jugado 26 encuentros este curso, 22 de titular, ya al borde de los 2.000 minutos (suma 1.999, tiempos añadidos incluidos), con cinco tantos -uno de penalti- y dos pases de gol a sus compañeros.

Cuestionado sobre su situación en rueda de prensa, el Cholo Simeone quiso mimar a su pupilo, al que en otras ocasiones exigió más. "Joao Félix empezó con mucha ilusión y entusiasmo, ha tenido dos lesiones que lo han sacado de la continuidad y está buscando esa continuidad y ese lugar en el equipo que todos necesitamos y todos esperamos también", señaló sobre el portugués.

"Donde llegue será donde él se lo proponga. Esto en consecuencia de los chicos jóvenes es donde uno quiere llegar. Si él quiere, va a llegar muy lejos", continuó el técnico 'colchonero'.

El asunto Sarabia, también en el Wanda

Simeone, por otro lado, expresó que él no piensa "en dónde están las cámaras" cuando dirige a su equipo desde el banquillo en un partido. "Si no, saldríamos mejor en la televisión", dijo el técnico, preguntado hasta en tres veces por las imágenes de Eder Sarabia, segundo entrenador del Barcelona, frente al Real Madrid.

"No tengo nada que opinar", respondió a la primera cuestión en ese sentido. En la segunda, indirectamente sobre ese tema, fue interrogado por si él ha tenido que pedir perdón dentro del vestuario a sus jugadores por alguna situación durante el juego. "No recuerdo. Y si lo recordaría no te lo contaría tampoco", contestó.