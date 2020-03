Simeone explicó el motivo del cambio de Joao Félix

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sustituyó este sábado a Joao Félix en el minuto 80 del partido contra el Sevilla, porque tenía "un poco cargado el gemelo" y estaba "teniendo calambres", al tiempo que dijo que Álvaro Morata terminó "con alguna molestia" pero, "en principio, no sería nada".

"Podemos contarle a la gente que estaba un poco cargado del gemelo (Joao Félix) y que el doctor viene y me dice 'cuidado con Joao, que está teniendo calambres'. Y ahí se entiende el porqué de sacarlo", repasó sobre el cambio del atacante portugués, con 2-2 en el marcador y que provocó algunos pitos por parte del público.

"Hizo un buen partido, sobre todo de la regularidad y continuidad. Y que haga un gol a la gente le pone contenta porque lo hace Joao y porque juega en el Atlético", añadió.

Simeone explicó que Álvaro Morata también tuvo "alguna molestia". "Pero me dijo el médico que, en principio, no sería nada", añadió el entrenador, que dijo que Trippier sufrió "simplemente un calambre".

Sobre la baja este sábado de Renan Lodi por precaución, apuntó: "En la mañana hablando con el médico entendimos que no era bueno que participase, porque tenía unas molestias".

Por otra parte, Simeone trató el funcionamiento del VAR. “Termina siendo más justo que injusto. Estoy lejos en la jugada del primer penal y muy lejos en el del segundo, así que no puedo entrar en valoraciones. No creo que lo determinante del partido haya sido el VAR. Ha sido un buen duelo con dos equipos que luchan por objetivos muy altos. No me voy a detener a hablar del VAR porque entre otras cosas no va a cambiar nada de lo que suceda en el futuro. Fuimos dos equipos que han competido muy bien, y que seguramente que competirán hasta el final por la Champions League", comentó.