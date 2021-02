Simeone niega que haya "nerviosismo" en el Atleti tras el empate

El Cholo Simeone mantiene los pies en la tierra. Pese a que el del Levante era un buen partido para poner en jaque a la Liga, el técnico del Atlético negó que el resultado genere nerviosismo y alabó el trabajo de su rival, contra el que sacó un empate que consideró "justo".

"No creo que genere nada diferente a lo que genera siempre, los objetivos por cumplir y la búsqueda de mejorar partido tras partido", dijo Simeone sobre esa posible ansiedad, y valoró el esfuerzo del Atlético.

"No tengo nada para exigirle al equipo que pudo hacer más. Fue un partido con alta intensidad, con búsqueda criteriosa, rompiendo por derecha, por izquierda, con tiros de media distancia, con jugadas en los corners para hacer daño. Me llevo un partido bien jugado donde no nos tocó ganar, y empatamos, aunque pudimos haber perdido al final".

Y así describió el progreso del partido: "Nos encontramos con un rival duro que está haciendo las cosas bien. Ha mejorado en lo defensivo, bien agrupado y con buena salida de pelota. En la primera ocasión nos terminaron marcando. El equipo trabajó para empatar, córners, ocasiones... Llegó el empate".

"Luego en la segunda mitad salimos bien, tuvimos ocasiones muy claras y al final pudimos perder con la ocasión del Levante. Empate justo de dos equipos que jugaron buen partido", apuntilló.

Por último, cuestionado por los ocho goles en seis partidos al Atlético, no habló de preocupación pero sí fue exigente: "Tenemos que mejorar, sí, es verdad. Lo intentaremos como lo hacemos partido tras partido. Es difícil explicarlo. Nos han lastimado en los inicios, pero es verdad que el equipo ha resuelto la mayoría de los partidos rebelándose y ganándolos. Es importante también, aunque tenemos que mejorar lo de los goles".