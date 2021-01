Simeone no cambia el discurso: "El fútbol es partido a partido"

El Atlético sufrió de lo lindo ante el Valencia, pero los rojiblancos lograron la remontada para sumar tres puntos valiosísimos (3-1). A pesar de haber ganado y de verse siete puntos por encima del Madrid, Simeone no cambió el discurso.

"Solo pensamos en el Cádiz, en mejorar en cada entreno, nos fijamos en lo que viene, en mejorar, como se vio en el primer tiempo donde nos costó, luego hicimos un buen segundo tiempo, entendiendo donde se podía hacer daño al Valencia, la mejor manera de convivir con este momento es partido a partido", afirmó.

En relación al gran momento que atraviesa el equipo, esto dijo el Cholo: "Creo que estamos compitiendo muy bien, salvo el episodio de Champions cuando quedamos fuera con el Leipzig. Competimos muy bien desde la cuarentena, hemos mejorado en la dinámica de juego, hay futbolistas que nos han dado un poco más para proponer otras situaciones de juego y los futbolistas se sienten involucrados".

"Hay una competencia muy linda. Decíamos que si uno sale o no, podemos hablar de Llorente, las ganas de Torreira y Kondogbia, importante que Lodi haya esperado su momento y entre con esa ilusión, lo que sostiene Koke, Saúl, Savic... Felipe cuando le toca... El equipo está trabajando bien y la única manera de seguir en esta línea es mejorar en cada entrenamiento y mantener la línea", añadió.

Sobre Joao Félix, que fue titular y marcó, Simeone no dudó en elogiarlo, aunque al final destacó el trabajo de todos. "No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos, si no no habría planteles de 21 jugadores, no se harían cinco cambios... Estamos involucrados todos. Hizo un gol, una asistencia, salió y entró Correa y marcó. La competencia es sana y el equipo es el que gana".

Por último, el técnico argentino explicó por qué no jugó Moussa Dembélé. "No he visto el momento para que entre, está entrenando de la mejor manera y entendía que Suárez estaba haciendo un gran partido. Luis no sé si terminó los 90 minutos en seis o siete partidos, siempre hemos intentado entender el momento que el equipo necesitaba o bien porque necesitábamos cambiar el sistema", concluyó.