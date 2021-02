"Simeone no tiene corazón y Mourinho me traicionó"

Una entrevista con 'Daily Mail' ha permitido que conozcamos más a Filipe Luís. El futbolista brasileño, de vuelta a su país tras una larga carrera en Europa, recordó sus dos etapas en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone y la pesadilla de su paso por el Chelsea, donde José Mourinho casi no contó con él.

En lo referente al técnico argentino, de quien dijo que le convirtió en el mejor del mundo, habló de su exigencia en el vestuario: "No es fácil jugar para él. No tiene corazón. Nunca piensa en si es una pena que un jugador no juegue o algo así. Siempre decide qué hacer para buscar la victoria".

"Convirtió al Atleti en el equipo monstruoso que es ahora. No pierde el tiempo ni entrena pensando en que los jugadores lo pasen bien. Yo era un lateral sin confianza en diciembre y en enero el mejor del mundo. Es el único que ha logrado eso de mí", continuó.

Filipe Luís reconoció que lo pasaba mal cada vez que recibía un mensaje al móvil del Cholo: "Antes lo hacía con miedo, era estresante, ahora es como hablar con un amigo. Me fui del Atlético, volví y me dijo: '¿Ves? Solo juegas bien conmigo..." Y tenía razón. Conocía mi cerebro al milímetro".

En una charla en la que también rememoró la afición de Eden Hazard por el Mario Kart y su poco gusto por los entrenamientos, Filipe Luís también habló de José Mourinho.

"No jugaba y fui a su despacho a preguntarle por qué no jugaba. Me dijo que no se sentía tan seguro en defensa como con Azpilicueta y que tenía que ganarme el puesto. Que no podía esperar ser titular por mi nombre. Y tenía razón, no estaba jugando bien. No me arrepiento de mi fichaje, pero me sentí traicionado por él. No quería trabajar con Mou un año más, pero tampoco era su culpa", concluyó el ahora jugador de Flamengo.