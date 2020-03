Simeone restó presión ante cinco días clave para el Atlético

Antes de la esperada vuelta de la eliminatoria contra el Liverpool, el Atlético recibe este sábado (16:00) al Sevilla. En su comparecencia de prensa, el Cholo Simeone hizo hincapié en la relevancia del choque ante los hispalenses y rechazó la idea de que Anfield esté ya en la cabeza.

"No miramos cinco días, solo el partido del sevilla, ante un rival que está fuera de casa, con identidad marcada del entrenador, que se ha sumado gente nueva como Suso que le da una cuota de calidad importante en el ataque. Intentaremos llevar el partido donde podamos hacer daño al rival", señaló Simeone.

Continuaba así sobre esta idea: "Son muchos años en el club, en el grupo, los que llevan más son los que bajan el mensaje al grupo. Saben cuál es el camino. El partido más importante es ahora el del Sevilla. No hemos trabajado pensando más allá".

Respecto al Sevilla, Simeone profundizó en su análisis: "Somos dos equipos que luchamos por mismo objetivo. El Sevilla tiene una contra muy peligrosa, se mueve mejor con espacios para los que tiene arriba que son veloces, que combinan en los espacios. Ahí es donde realizan su mejor juego".

El Atlético se juega mucho en los encuentros frente a Sevilla y Liverpool: "Los dos tienen la misma importancia, el primero más porque es el más reciente. Es ilusión, semana de fútbol, de las que uno se prepara para buscar objetivos importantes. Ante el Sevilla tenemos una linda batalla".

Uno de los problemas del Atlético ha estado en sus dos caras y los problemas fuera de casa: "Es una situación que se evidencia en números. En el Metropolitano se tiene una fuerza diferente, un paso más, una contundencia. Cuando salimos nos cuesta más. Como entrenador tengo que buscar una solución para que mejore, porque en esta fase de la temporada da igual cada partido cuenta".

"No me preocupa, me ocupa", añadió el técnico argentino, que manifestaba que ya se trabaja en ello: "Sabiendo por dónde tenemos que ir. Tengo clarísimos los factores que nos hacen sufrir. Nos cuesta como a otros les cuesta cuando se enfrentan con nosotros. Cuando hay que proponer, cuesta más".

Nombres propios

Diego Pablo Simeone continuó con varios nombres propios, empezando por un Diego Costa que reapareció tras su lesión contra el Liverpool y se reestrenó la pasada jornada en Liga. "Le veo creciendo, buscando su mejor estado, entrenando para mejorar", señaló.

"Todo será consecuencia del trabajo que haga. Nunca fue un gran cabeceador, es más directo, más vertical con espacios, es en ese juego siempre se sintió cómodo. El otro día no pudo mostrar lo que digo en esos 30 minutos. Es una fase de recuperación y esta semana fue buena", continuó el técnico.

También se refirió a Felipe: "Le ven todos, es el que se ha incorporado y le costó muchísimo en el arranque, que jugó poco en esos primeros dos meses. En base a oportunidades y actuaciones con contundencia en el equipo, encontró un lugar en el equipo y está cuidando su puesto".

Sobre Héctor Herrera: "Ha convivido con vaivenes. Comenzó contando poco porque había compañeros en esa posición que lo estaban haciendo bien y que estaban jugando. Comenzó a crecer, empezó a hacerlo bien para el equipo. Tuvo una lesión que le dejó un mes fuera, si no me equivoco, y en esos 30 días aproximados hay otros que juegan, aprovechan la oportunidad, aparece Llorente... y obviamente es como la vida, uno deja un espacio y otro lo ocupa. Entonces hay que volver a trabajar para volver a conseguirlo".

Por último, Simeone destacó a Joao Félix: "Comenzó con mucha ilusión y entusiasmo. Tuvo dos lesiones que le sacaron de esa continuidad. Está buscando esa continuidad en e equipo que todos necesitamos y esperemos de él. Esperemos que llegue donde se lo proponga, porque en el caso de los chicos jóvenes es consecuencia de donde uno quiere llegar. Si uno quiere llegar lejos, puede".