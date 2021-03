Simeone vigila: cuatro apercibidos en el Atlético

Nuevo asalto para el Atlético de Madrid en su duro camino por la Liga. El Coliseum Alfonso Pérez mide al conjunto de Diego Pablo Simeone, al que se le da realmente bien el Getafe. Pero el argentino mantendrá una preocupación especial este sábado.

El cuadro rojiblanco tiene cuatro apercibidos para el encuentro, por lo que si alguno de ellos ve la tarjeta amarilla no estaría para el siguiente duelo liguero, frente al Alavés. A priori no parece el compromiso más exigente de la recta final, pero sí que notaría la baja de los mismos en masa. No puede permitirse que todos los que están en peligro sean amonestados.

Además, el Atlético también debe tener en cuenta que aquellos que vean la tarjeta ante el Getafe llegarían limpios para la jornada 29, en un duro compromiso ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Luis Suárez es el nombre que destaca por encima del resto. El equipo nota cada vez que no está y el juego del uruguayo pone siempre en el alambre al delantero.

Carrasco, Kondogbia y Joao Félix no tienen ese rol de imprescindibles como el charrúa, pero sí que son habituales en los planes de Simeone, ya sea de inicio o desde el banquillo.